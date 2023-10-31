به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در بازدید از روند پیشرفت مراحل احداث شهر بین‌المللی سلامت شیراز از احداث این طرح ملی با مساحت یک هزار هکتار در استان خبر داد و گفت: در نیمه اول سال ۱۴۰۴ زیرساخت‌های این شهر فراهم خواهد شد.

نماینده دولت در استان فارس گفت: مشکلات اصلی شهر سلامت، مرتفع شده و اکنون فنس‌کشی، استقرار نمایندگی گمرک و تأمین آب و برق انجام شده و احداث خیابان‌های شهر بین‌المللی سلامت شیراز در حال انجام است.

استاندار فارس با بیان اینکه از محل خط سوم آبرسانی به شیراز، آب مورد نیاز فازهای بعدی این شهر تأمین می‌شود گفت: از دهه ۸۰ ساخت این شهر درمانی در شیراز در دستور کار قرار گرفت و هدف از احداث این شهر، ماندگاری پزشکان و جامعه سلامت در کشور، جذب پزشکان خارج از کشور و رونق گردشگری سلامت است.

وی اظهار کرد: این شهر با مساحت یک هزار هکتار دارای بهترین آب و هوا بوده که با ساخت بیمارستان‌های پیشرفته و مجهز، هتل، دی کلینیک‌های متنوع با رشته‌های مختلف و دیگر مراکز درمانی و سلامت سهم بسزایی در بخش درمان و سلامت استان و گردشگری سلامت کشور ایفا خواهد کرد.

استاندار فارس با اشاره به ساخت واحدهای مسکونی برای کارکنان شهر سلامت، تاکید کرد: مجتمع‌های ورزشی، خدمات و رفاهی، کارخانه داروی گران قیمت کم حجم، فرآوری گیاهان دارویی در این شهر ایجاد خواهد شد.

ایمانیه با بیان اینکه آینده درخشانی پیش روی شهر بین‌المللی سلامت شیراز قرار دارد، ادامه داد: از تمامی سرمایه گذاران داخل و خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری در شهر سلامت شیراز دعوت می‌کنیم و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی یقیناً برای سرمایه گذاران سود سرشاری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در دور دوم سفر خود به استان فارس، شیراز را قطب سلامت در کشور معرفی کردند که با تکمیل شهر سلامت طی چند سال آینده این شهر پذیرای توریست‌های سلامت و بیماران کشور و خارجی بیشتر از ظرفیت کنونی خواهد بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مصوبات خوبی در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان جهت شهر سلامت به تصویب رسیده است افزود: احداث بیمارستان در مراکز شلوغ و پر تردد شیراز هیچ توجیهی ندارد و مراکز درمانی باید در نقاط خوب با شرایط مناسب احداث شود.

رونق گردشگری سلامت مانع مهاجرت پزشکان و سبب مثبت شدن تراز تجاری و اقتصادی کشور می‌شود

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت شهر سلامت شیراز با بیان اینکه راه‌اندازی شهر بین‌المللی سلامت شیراز نقش مهمی در توسعه گردشگری تندرستی و درمان خواهد داشت گفت: صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و خودرو سازی، یکی از صنایع مهم جهان است که نقش پررنگی در حوزه اقتصاد داشته و قطعاً سرمایه گذاری در این حوزه سبب رونق تمامی حوزه‌ها می‌شود.

سعید مصفا در بازدید استاندار فارس از روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده شهر سلامت شیراز با بیان اینکه رونق و راه اندازی شهر سلامت شیراز زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای افراد زیادی را فراهم خواهد کرد، تصریح کرد: با هدف توسعه صنعت گردشگری در شاخه گردشگری سلامت، سرمایه گذاران بسیاری با پتانسیل‌های بالا جهت رونق شهر سلامت اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: انتخاب و استقرار شرکت پارس‌گستر به عنوان پیمانکار شهر سلامت در محل سایت این مجموعه اقدام مناسبی در جهت پیشبرد فعالیت‌ها و تأمین زیر ساخت‌های این مجموعه بوده است.

مصفا با بیان اینکه مدیریت شرکت شهر سلامت با تشکیل دفتر فنی در محل سایت شهر سلامت هدایت فعالیت‌ها و اقدامات این منطقه را بر عهده گرفته است، افزود: قطعاً در تلاشیم تا تمام بخش‌های اداری شهر سلامت را در آینده در داخل سایت تشکیل دهیم.