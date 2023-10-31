مدال آوران مسابقات پاراآسیایی در گناوه مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه ظهر سه شنبه در این آئین که در یادمان شهدای گمنام برگزار شد، با تبریک موفقیت‌های کسب شده توسط این ورزشکاران اظهار داشت: کسب مدال‌های افتخار توسط این جوانان افتخارآفرین در مسابقات آسیایی مایه افتخار و سر افراز ی برای شهرستان گناوه و استان بوشهر است و همه ما به وجود این جوانان بر خود می‌بالیم.

محمد تقی صفری افزود: این ۲ ورزشکار نمونه‌ای از جوانان مستعد شهرستان گناوه هستند که هم در ورزش و هم در اخلاق و رفتار سرآمد هستند و وجود آنها مایه افتخار است.

وی گفت: شهرستان گناوه دارای جوانان و ورزشکاران مستعدی است که در رشته‌های مختلف ورزشی و در میادین ملی و بین المللی افتخار آفرینی می‌کنند و پرچم پرافتخار کشورمان را در میادین مختلف به اهتزاز در می‌آورند و باید از این جوانان مستعد و توانا برای پرورش و آموزش نسل‌های آینده بهره برد.

وی بیان کرد: این ورزشکاران علاوه بر کسب مدال‌های افتخار، سفیران و نمایندگان شهرستان و استان و کشور ما در میادین بین المللی هستند و فرهنگ و تمدن و ارزش‌های این مردم غیور را منتقل می‌کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در این آئین گفت: این مراسم به منظور استقبال از «امیر خسروانی»، «سجاد نیک پرست» ۲ ورزشکار قهرمان و مدال آور شهرستان گناوه در بازی‌های پاراآسیایی در این مکان مقدس برگزار می‌شود.

کاظم فتحی افزود: این ۲ ورزشکار در مسابقات پا را آسیایی «هانگژو» موفق به کسب مدال نقره برای کشورمان شدند و با کسب این مدال‌ها سهمیه مسابقات پارالمپیک ژاپن را نیز که سال آینده برگزار می‌شود کسب کردند.

در چهارمین دوره بازی‌های پا را آسیایی که به میزبانی چین و در شهر «هانگژو» برگزار شد «امیر خسروانی» در پرش طول و «سجاد نیک پرست» در پرتاب نیزه موفق به کسب مدال نقره شدند.