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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

سرهنگ افشاری مطرح کرد؛

دستگیر جاعل و فرار مالیاتی ۱۹۰ میلیاردی

دستگیر جاعل و فرار مالیاتی ۱۹۰ میلیاردی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، از دستگیری عامل جعل سربرگ های شرکتی در شمال تهران و فرار مالیاتی به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی افشاری بیان داشت: مدیر عامل یک شرکت خصوصی با مراجعه به پلیس امنیت اقتصادی تهران مدعی بود با وصف اینکه شرکت خصوصی اش فعالیت اقتصادی اندکی داشته است ولی با مبالغ کلان مالیاتی به مبلغ ۱۹۰ میلیارد تومان مواجه شده است.

وی عنوان کرد: با بررسی اولیه و استعلام‌های انجام شده مشخص شد که مبلغ مالیاتی اعلام شده صحیح بوده و با توجه به فاکتورها و سربرگ‌های صادر شده از شرکت به مودی ابلاغ شده است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد کلیه فاکتورها صادره جعلی و چنین معاملاتی را شرکت انجام نداده است.

سرهنگ افشاری با بیان اینکه همین سرنخ کافی بود که صدور فاکتورهای جعلی توسط اعضای کارکنان شرکت پیش بینی شود، ادامه داد: مراقبت‌ها و تحقیقات ویژه پلیسی آغاز تا اینکه مأموران موفق شدند عامل صدور فاکتور و سربرگ‌های جعلی شرکت را که احدی از کارکنان شرکت بود دستگیر کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ابراز داشت: متهم در تحقیقات پلیسی به فروش فاکتور و سربرگ‌های شرکت معترف و متهم پس از تکمیل تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5926611

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