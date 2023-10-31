پیشنهاد جدید رژیم صهیونیستی به مصر برای کوچاندن مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه صهیونیست فاش کرد که رژیم صهیونیستی پیشنهاد تازه‌ای به مصر ارائه داده مبنی بر اینکه این کشور پذیرای آوارگان فلسطینی از غزه باشد و در مقابل همه بدهی‌های این کشور به بانک جهانی تسویه شود!

یدیعوت آحارانوت فاش کرد: اسرائیل در پیشنهاد جدید خود به مصر اعلام کرد، چنانچه با اسکان اهالی غزه در شبه جزیره سیناء موافقت شود، تل‌اویو بدهی قاهره به بانک جهانی را پرداخت خواهد کرد.

همزمان با آن و پس از درز اخباری درباره طرح رژیم صهیونیستی برای کوچاندن فلسطینی ها به سیناء، مصطفی مدبولی اعلام کرد که تهدید کشورش از این منطقه خواهد بود.

وی در نشست خبری در شمال سیناء که امروز سه شنبه برگزار شد، گفت که کشورش هرگز اجازه نخواهد داد که مسائل و موضوعات منطقه ای از حساب این کشور باشد.

نخست وزیر مصر با اشاره به پروژه های این کشور برای توسعه سیناء بیان کرد: این طرحها سبب مصون ماندن سیناء از طمع ورزی ها خواهد شد.

از سوی دیگر یک فرمانده ارشد نظامی مصری اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور برای حمایت از امنیت ملی مصر در اوج آمادگی هستند.