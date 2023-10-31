به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به انجام ۱۹۱۸ مورد عملیات نجات و امداد توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر و در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، دریاچه پشت سد و آب بندان، استخر کشاورزی و … ۲۹ استان کشور، گفت: طی ۶ ماه نخست امسال ۱۳۳۰ نفر نجات و به مناطق امن انتقال و ۱۲۳ نفر از مصدومین به مراکز درمانی انتقال و ۷۶۸۷ نفر در محل حادثه درمان شدند که نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته، ۳۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه از ۱۵ خردادماه، طرح تابستانه با هدف کاهش ۵۰ درصدی تلفات شروع شد، افزود: بیشترین عملیات در مردادماه امسال با انجام ۵۲۵ مورد عملیات، شهریور با انجام ۵۱۸ مورد عملیات و تیرماه با انجام ۴۷۹ مورد عملیات بوده است.

محمودی افزود: بیشترین عملیات محیط‌های آبی در استان‌های مازندران با انجام ۱۴۶۰ عملیات (به دلیل انجام عملیات کاهش غریق در سواحل استان)، گیلان با انجام ۲۷۴ عملیات (به دلیل انجام عملیات کاهش غریق در سواحل استان) و اصفهان انجام ۲۷ عملیات، انجام شده است.

انجام بیش از ۱۷۰۰ عملیات در کوهستان‌‎ها و مناطق جنگلی

رییس سازمان امداد و نجات، با اشاره به اینکه طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی کشور، ۱۷۹۶ مورد عملیات نجات و امداد توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به انجام رسیده است، گفت: طی این مدت زمان ۱۵۵۴ نفر نجات و به مناطق امن انتقال، ۵۵۱ نفر از مصدومین به مراکز درمانی انتقال و ۱۹۰ نفر در محل حادثه درمان شدند.

وی ادامه داد: بیشترین عملیات امداد و نجات در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی در استان‌های فارس با انجام ۲۰۱ عملیات، مازندران با انجام ۱۶۳ عملیات و تهران با انجام ۱۶۱ عملیات بوده است.

محمودی افزود: بیشترین رشد عملیات در استان‌های آذربایجان غربی با رشد ۱۲۴ درصدی، کهگیلویه و بویراحمد با رشد ۱۲۳ درصدی و سیستان و بلوچستان با رشد ۱۰۰ درصدی بوده است. در استان‌های قم، زنجان و خراسان رضوی نیز شاهد رشد منفی به ترتیب ۵۳، ۴۲ و ۳۰ درصدی هستیم.