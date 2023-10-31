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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

معاون وزیر نفت عنوان کرد؛

استمرار تولید نفت و گاز در شرایط سخت

استمرار تولید نفت و گاز در شرایط سخت

بوشهر- معاون وزیر نفت گفت: کارکنان صنعت نفت ایران به‌دلیل حضور در شرایط سخت آب و هوایی و حفظ استمرار تولید و صادرات نفت و گاز به‌نوعی در حال ایثار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی مددی ظهر سه شنبه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار داشت: کارکنان صنعت نفت ایران به‌دلیل حضور در شرایط سخت آب و هوایی و حفظ استمرار تولید و صادرات نفت و گاز به‌نوعی در حال ایثار هستند.

وی افزود: در دولت سیزدهم در حوزه منابع انسانی صنعت نفت تحولات عظیمی رخ داده است، در مدت یادشده بیش از ۳۵ هزار نفر از کارکنان مشمول بند (و) و (د) تبدیل وضعیت شدند.

معاون وزیر نفت گفت: ایران اسلامی هیچ گاه مقاومت ۸ ساله جزیره خارگ به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور را از یاد نخواهد برد.

کد مطلب 5926783

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