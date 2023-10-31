عمل به وصیت پدر و کمک به آزادی زندانیان غیرعمد

به گزارش خبرنگار مهر، نیکوکار یزدی که از کسبه با انصاف و معروف یزد است با حضور در ستاد مردمی دیه استان و بررسی پرونده های مشمول کمک این ستاد مردمی، مبلغ ۳۵ میلیون تومان مانده بدهی یک زندانی جرائم غیرعمد را که به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی خود در زندان به سر می‌برد، اهدا کرد.

این نیکوکار که تمایلی به فاش شدن نام و تصویرش نداشت، هدف خود از این اقدام خداپسندانه را شادی روح پدر مرحوم خود بیان کرد و گفت: پدرم در زمان حیات در بسیاری از کارهای خیر مشارکت می‌کرد و به ما نیز وصیت کرد که بعد از فوت ایشان این اقدامات خیر را تداوم بخشیم.

این نیکوکار یزدی ادامه داد: یکی از زمینه هایی که وی در آن مشارکت می‌کرد، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بود و ما نیز تصمیم گرفتیم تا این اقدام زیبا را ادامه دهیم زیرا نجات یک انسان از زندان نجات یک جامعه است و از بسیاری از آسیب های اجتماعی که می تواند برای وی و خانواده او داشته باشد، جلوگیری می‌کند.