مسی: این جایزه برای من معنای ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی پس از تصاحب هشتمین توپ طلای خود گفت: همانطور که همیشه گفته‌ام نمی‌دانم آیا من بهترین بازیکن تاریخ هستم یا خیر و این چیزی نیست که از خودم بپرسم و دغدغه من باشد.

او در خصوص تعداد جوایزش هم گفت: هر توپ طلایی که برنده شده‌ام ویژه است و هرکدام برای من معنایی دارد. چون در هر دوره شرایط متفاوتی وجود داشته است. من این شانس را داشته ام که چندین جایزه را زمانی که در بارسلونا بوده‌ام کسب کنم. من جوایز زیادی گرفته‌ام اما این دو جایزه اخیر برایم معنای دیگری دارد چون آنها را به لطف تیم ملی گرفته‌ام. پیش از این همواره عملکرد من در تیم ملی نادیده گرفته می‌شد و بالاخره همه چیز تغییر کرد.

بازیکن تیم فوتبال میامی آمریکا ادامه داد: جایزه اخیر هم به لطف قهرمانی در جام جهانی بود و این برای من و مردم آرژانتین معنای ویژه‌ای دارد چون پس از سال‌های طولانی موفق شدیم قهرمان جهان شویم.

این بازیکن آرژانتینی در گفت و گویی دیگر در پاسخ به سوال مجری در خصوص اینکه چه بازیکنانی در سال‌های آینده می‌توانند برنده توپ طلا باشند گفت: چندین سال است که شاهد ظهور بازیکنانی هستیم که می‌توانند توپ طلا را کسب کنند. این بازیکنان در سال‌های آینده رقابت‌های حساسی را برای کسب این جایزه خواهند داشت.

بازیکنانی مانند امباپه، هالند و وینیسوس برای توپ طلا رقابت می‌کنند. او ضمن اشاره به «یامال» بازیکن جوان تیم بارسلونا و تمجید از او گفت: یامال بازیکن جوانی است که برای بارسلونا بازی‌های خوبی ارائه کرده و خواهد توانست برای کسب توپ طلا مبارزه کند.