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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

تیراندازی پلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در پاریس

تیراندازی پلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در پاریس

پلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در ایستگاه قطار «فرانسوا- میتران» در پاریس تیراندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس ضدتروریسم فرانسه امروز سه شنبه به یک زن غیرمسلح محجبه شلیک و او را مجروح کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، بهانه واهی پلیس فرانسه از این اقدام، تهدید مردم از سوی این زن غیرمسلح ادعا شده است!

یک منبع پلیس در این خصوص اعلام کرد که این اتفاق در ایستگاه قطار «فرانسوا- میتران» (François-Mitterrand) در پایتخت به وقوع پیوست.

این منبع گفت که پلیس فرانسه ۸ بار به این زن غیرمسلح تیراندازی کرده است.

پلیس فرانسه گفته است که گلوله ها به شکم او شلیک شده است؛ اما ادعا کرد که وضعیت سلامتی وی در حالت پایداری است!

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

کد مطلب 5926858

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