فارس و شیراز در حوزه خیرین سلامت در کشور پیشتاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور خیرین و مؤسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت عصر سه‌شنبه در هجدهمین اجلاس سالانه مجمع خیرین تأمین سلامت استان فارس که با حضور مسؤولان کشوری و استانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد با اشاره به پیشتازی فارس و شیراز در حوزه خیرین سلامت گفت: «عدالت و شفافیت»، «اولویت بهداشت و پیشگیری» و «تمرکز بر مناطق کم برخوردار کشور» سه محور اصلی حوزه خیرین در وزارت بهداشت است که باید به این موارد دقت شود.

محمد جواد حیدری‌پور با اشاره به مطلوب بودن آمار و ارقام دو سال اخیر در حوزه سلامت گفت: باید با مشورت در خصوص اصلاح قوانینی که موانع را از سر خیرین برمی‌دارد رایزنی کنیم.

به حوزه بهداشت و امور پیشگیرانه توجه بیشتری شود

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ما به عنوان اعضای مجمع خیرین کشور باید زیرساختی فراهم کنیم که به حوزه بهداشت و امور پیشگیرانه توجه بیشتری شود افزود: این مجمع افتخاری برای حوزه سلامت کشور است.

ورود خیرین سلامت گره‌گشای بسیاری از مشکلات بوده است

استاندار فارس نیز در این همایش با نام بردن از خیرین نیک‌اندیشی چون «سید نصرالله هاشمی»، بانو «زهرا سعادت» که اخیراً وفات کرد، «حبیب بهرامن»، «مجید یقطین» و «ناصر منیری» که سهم عمده‌ای در تأمین سلامت استان فارس داشتند گفت ورود این خیرین کمک زیادی به تأمین سلامت استان نموده و آنها زندگی خود را وقف دیگران کردند.

محمد هادی ایمانیه با بیان اینکه مجمع خیرین سلامت در تأمین نیات خیرین موفق عمل کرده است گفت: سایر دستگاه‌ها در تحقق اهداف این مجمع باید کمک کنند.

تأمین ۲۸۰ دستگاه آمبولانس مشارکت خیرین سلامت را می‌طلبد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در هجدهمین اجلاس سالانه خیرین تأمین سلامت فارس با اشاره به تاریخچه تأسیس مجمع خیرین سلامت استان فارس گفت: مجمع خیرین فارس با عمل به نیات خیرین و اولویت بندی بر اساس نیازهای درمانی استان توانسته خود را به عنوان یک مرکز نمونه و الگو در کشور معرفی کند.

سید وحید حسینی در ادامه با اشاره به اولویت‌های استان گفت: تأمین ۲۸۰ دستگاه آمبولانس در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخوردار است و مشارکت همیشگی خیرین را می‌طلبد.

قلب خیرین آکنده از نور ایمان و تقوا است

رئیس هیأت امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس نیز با بیان اینکه نور ایمان و تقوای خیرین سبب‌ساز ورود آنها به این حوزه شده است گفت: مجمع خیرین استان فارس در ۲۱ سال حیات خود منشأ خدمات زیادی به حوزه سلامت استان شده است.

آیت الله «سید علی اصغر دستغیب» توسعه کار جمعی و استفاده از افراد با ایمان و دارای اراده قوی که سبب اطمینان و اعتماد به این مجموعه شده را رمز توفیقات آن دانست.

نیازهای استان در حوزه درمان اولویت‌بندی شود

عضو هیأت امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس نیز با بیان اینکه این مجمع با راهنمایی کردن خیرین توانسته آنها را به سمت نیازهای استان سوق بدهد افزود: این کار باعث نتیجه‌دهی بهتر کار می‌شود.

«محمود تابنده» نیاز به تجهیزات به روز و پیشرفته را دیگر نیاز حوزه سلامت برشمرد و از خیرین خواست در این زمینه نیز همانند همیشه گام بردارند.

در انتهای این اجلاس سالانه از ۱۰۹ خیر استان فارس تجلیل و قدردانی شد.

خیرین حوزه تأمین سلامت فارس، طی ۴ سال اخیر بیش از هزار و ۴۲ میلیارد تومان به حوزه سلامت استان کمک کرده‌اند.