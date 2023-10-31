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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

با رای اعضا؛

«وزیری» رئیس هیات بیلیارد و بولینگ استان سمنان شد

«وزیری» رئیس هیات بیلیارد و بولینگ استان سمنان شد

سمنان- علی وزیری با اکثریت آرا به عنوان رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان سمنان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت بولینگ و بیلیارد استان سمنان بعد از ظهر سه شنبه با حضور اعضای این هیأت در اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان برگزار شد.

در این مراسم که ۱۴ نفر حضور داشتند، علی ویزی با ۹ رأی به عنوان رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد استان سمنان انتخاب شد.

رئیس جدید هیأت بیلیارد و بولینگ استان سمنان پس از رأی گیری، اعلام کرد: ترویج ورزش بیلیارد و بولینگ و جذب ورزشکاران جدید در رشته‌های آن یکی از سیاست‌های هیأت بولینگ و بیلیارد استان خواهد بود.

علی وزیری با بیان اینکه عوامل پیشرفت و توسعه این ورزش شناسایی و احصا می‌شود، افزود: به زودی دوره‌های مربی گری و داوری در استان برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقات استعداد یابی برای توسعه این رشته‌های ورزشی در استان سمنان خبر داد.

کد مطلب 5926872

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