«وزیری» رئیس هیات بیلیارد و بولینگ استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت بولینگ و بیلیارد استان سمنان بعد از ظهر سه شنبه با حضور اعضای این هیأت در اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان برگزار شد.
در این مراسم که ۱۴ نفر حضور داشتند، علی ویزی با ۹ رأی به عنوان رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد استان سمنان انتخاب شد.
رئیس جدید هیأت بیلیارد و بولینگ استان سمنان پس از رأی گیری، اعلام کرد: ترویج ورزش بیلیارد و بولینگ و جذب ورزشکاران جدید در رشتههای آن یکی از سیاستهای هیأت بولینگ و بیلیارد استان خواهد بود.
علی وزیری با بیان اینکه عوامل پیشرفت و توسعه این ورزش شناسایی و احصا میشود، افزود: به زودی دورههای مربی گری و داوری در استان برگزار میشود.
وی همچنین از برگزاری مسابقات استعداد یابی برای توسعه این رشتههای ورزشی در استان سمنان خبر داد.
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