به گزارش خبرنگار مهر، شهناز پولادی عصر سه‌شنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: علیرغم جلسات مکرری که در این دو سال در کمیسیون بهداشت و سلامت شورا پیرامون اتخاذ راهکارهای برای جلوگیری ورود فاضلاب به دریا و شناگاه‌های شهر بوشهر داشتیم اما شاهد روانه شدن پساب و فاضلاب به دریا هستیم.

وی افزود: شهروندان ما در این آب به ظاهر سالم شنا می‌کنند و صید ماهی که از دریا صورت می‌گیرد به دلیل آلودگی سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر بوشهر تصریح کرد: از شهرداری و دستگاه‌های متولی درخواست داریم این وضعیت نامناسب را تعیین تکلیف کنند، در حالی که بخش اعظم شهر بوشهر به شبکه فاضلاب متصل است ما نباید شاهد وارد شدن فاضلاب به دریا باشیم.

پولادی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی پارک‌های محله‌ای گفت: در حالی که پارک‌های ساحلی ما در شرایط مطلوبی به سر می‌برند اما در بازدیدی از برخی پارک‌های محله‌ای داشتیم در زمینه سرویس‌های بهداشتی، روشنایی و امنیت از شرایط نامناسبی برخوردار بودند که درخواست داریم شهرداری و سازمان‌های زیر مجموعه که متولی این پارک‌ها هستند یک نظارت جدی بر این امر داشته باشند و این پارک‌ها که محل خوبی برای اهالی محلات می‌تواند باشد از این شرایط خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: با گذشت ۲ سال از عمر شورای ششم انتظار ما از مجموعه شهرداری این است که این موارد که بارها در شورا مورد تاکید قرار گرفته است توجه جدی شود تا شاهد رسیدن به شرایط مطلوب و در خور شأن شهروندان بوشهری باشیم.