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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۳

فرماندار اسلامشهر:

۲۵ همایش تبیینی در حوزه جوانی جمعیت اسلامشهر برگزار می شود

۲۵ همایش تبیینی در حوزه جوانی جمعیت اسلامشهر برگزار می شود

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر از برگزاری ۲۵ همایش تبیینی و آگاه سازی در حوزه جوانی جمعیت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی عصر سه شنبه در قرارگاه جوانی جمعیت اسلامشهر که با حضور حجت الاسلام سنجری امام‌جمعه چهاردانگه و زهره جعفری مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری تهران برگزار شد اظهار کرد: در دهه‌های گذشته بر اساس اشتباهات محاسباتی و برخی غفلت‌ها کاهش جمعیت و فرزند کمتر در جامعه تبلیغ و فرهنگ سازی می‌شد که مورد اصلاح قرار گرفته است.

وی افزود: با ورود حکیمانه مقام معظم رهبری به این موضوع و تأکیدات ایشان برای تمرکز بر اصل مهم جوانی جمعیت، امروز همه ما وظیفه داریم با جدیت تمام در این عرصه فعالیت کنیم.

فرماندار اسلامشهر ضمن قدردانی از فعالیت‌های اثربخش، جهادی و میدانی کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری اسلامشهر در حوزه جوانی جمعیت گفت: برگزاری ۲۵ همایش تبیینی و آگاه سازی در این حوزه برای اقشار مختلف جامعه به ویژه مدیران ادارات، نخبگان و کنش گران عرصه‌های مختلف از جمله اقدامات اثربخشی است که در شهرستان اجرایی شده است.

کد مطلب 5926951

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