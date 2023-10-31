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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۹

آخرین جزئیات از شهادت مأمور پلیس ساوجبلاغ

آخرین جزئیات از شهادت مأمور پلیس ساوجبلاغ

کرج- آخرین جزئیات از شهادت مأمور پلیس ساوجبلاغ تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای نیابت قضائی دستگیری سارق در شهرستان چهارباغ، تیم سه نفره پلیس آگاهی ساوجبلاغ به موقعیت محله مرغک اعزام شدند.

بر اساس گزارش دریافتی، متهم حین رانندگی با یک دستگاه خودرو مزدا سفید رنگ فاقد پلاک مشاهده و به سمت مأموران به وسیله یک قبضه سلاح کمری تیراندازی کرد و متواری شد.

در اثر اصابت گلوله یکی از کارکنان به هویت گروهبان یکم «محمدرضا کوشکی» از ناحیه سر مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به فیض شهادت نائل گردید.

دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفته و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5926978

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