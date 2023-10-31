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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی ویژه شرق استان تهران:

کارگاه تولید و بسته بندی تنباکوی غیر مجاز در ورامین پلمب شد

کارگاه تولید و بسته بندی تنباکوی غیر مجاز در ورامین پلمب شد

ورامین- جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی ویژه شرق استان تهران از پلمب کارگاه تولید و بسته بندی تنباکوی غیر مجاز در ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود زرینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف کارگاه تولید تنباکوی غیرمجاز در ورامین خبر داد.

زرینی در تشریح جزئیات بیشتر این اقدام گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و بسته بندی تنباکو در یک کارگاه واقع در محدوده شهرستان ورامین موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی‌های قضائی با حضور عوامل اداره بهداشت در بازدید از محل مذکور موفق به کشف ۶۷ هزار و ۳۷۰ بسته ۵۰ گرمی انواع تنباکو با برند خارجی و ۱۸۷۵ کیلو گرم برگ تنباکو و مقدار تقریبی یک تن تنباکو آماده بسته بندی و دستگاه‌ها و تجهیزات تهیه انواع تنباکو معطر و مواد اولیه و وسایل بسته بندی شدند.

جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی ویژه شرق استان تهران با اشاره به این مکان موصوف پلمب و متصدی این کارگاه پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس از آنان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و فعالیت افراد سودجو در سطح جامعه مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 5926979

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