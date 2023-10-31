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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

فرمانده انتظامی تاکستان:

لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به مقصد نرسید

لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به مقصد نرسید

تاکستان- فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از کشف ۲ محموله لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سه راهی ضیا آباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش عزیزی در اظهار کرد: در پی کسب خبری مینی بر تردد ۲ دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق از آزاد راه قزوین-زنجان بررسی موضوع در دستور کار عوامل فرماندهی انتظامی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان قرار گرفت.

وی افزود: متهمان که با ۲ دستگاه سواری سمند و پژو پارس از محدوده بخش ضیا آباد در حال تردد بودند توسط مأموران شناسایی و متوقف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: در بازدید انجام شده از خودروها ۲ هزار ۶۱۱ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

کد مطلب 5926988

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