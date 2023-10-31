زمین رایگان آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد آقامیری عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: فرهنگ و تربیت از مهمترین موضوعات در آموزش و پرورش است که باید برنامه ریزی لازم برای این عرصه ها صورت گیرد و اگر به دنبال ایجاد جامعه فرهنگی هستیم لازمه آن نهادینه سازی فرهنگ و فرهنگ سازی ارزش ها در نظام تعلیم و تربیت است.

استاندار قم بیان داشت: باید مسایل فرهنگی و تربیتی در مدارس به درستی به دانش آموزان آموزش داده شود که در این صورت آن فرد در بزرگسالی عنصری فرهنگی در جامعه خواهد شد.

آقامیری با بیان اینکه در آموزش و پرورش نباید تنها به دنبال مسائل علمی باشیم افزود: در کنار پیشرفت های علمی باید به امر فرهنگ نیز توجه ویژه ای صورت گیرد چرا که نسل جوان آینده ساز کشور خواهند بود.

وی افزود: پرداختن به مسائل فرهنگی موجب خواهد شد تا نسل جوان و نوجوان در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان مصون بمانند.

استاندار قم ابراز داشت: دانش آموزانی که شرایط مالی خوبی ندارند نباید به این دلیل از تحصیل باز بمانند و وارد عرصه کار شوند و آموزش و پرورش باید در این خصوص توجه و برنامه ریزی لازم را داشته باشد.

وی گفت: آموزش و پرورش باید نسبت به عملکرد معلمان ارزیابی داشته باشد و در این خصوص پیشنهاد می شود به صورت فصلی با برگزاری آزمون هایی سطح علمی و فرهنگی معلمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقامیری با بیان اینکه دستگاه های متولی فرهنگ باید در زمینه تامین فضای آموزشی برنامه ریزی کنند افزود: استان قم در زمینه سرانه فضای آموزشی دچار کمبود است و در این خصوص ضرورت دارد شهرداری برای تامین زمین فضای آموزشی پای کار باشد و حتی زمین رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.

استاندار قم تاکید کرد: از طریق روش های مختلف باید برای تامین زمین آموزشی تلاش شود و قیمت آن به صفر برسد .