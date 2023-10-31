پاتوق زیر زمینی عرضه غیرمجاز قلیان در دامغان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فراجای سمنان، سرهنگ غلامحسین عرب بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرقانونی و فروش قلیان داخل یک واحد مسکونی در یکی از شهرک‌های شهرستان دامغان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ آزادی قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص مأموران با هماهنگی قضائی به آدرس مورد نظر مراجعه و با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد فردی با اجاره یک ملک مسکونی نسبت به ایجاد پاتوق و عرضه قلیان و … اقدام کرده که این عمل علاوه بر مخاطره انداختن سلامت جوانان، باعث سلب آسایش مرده شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان اضافه کرد: با دستگیری فرد خاطی در این پاتوق، تعداد زیادی قلیان و تجهیزات مربوطه به همراه مدارکی دال بر فعالیت تجاری غیر مجاز در محل کشف و برای بررسی بیشتر به کلانتری منتقل شد.

عرب در پایان گفت: گرایش جوانان و نوجوانان به سمت سیگار و قلیان دروازه ورود به پدیده شوم اعتیاد است که این موضوع اکثر موارد به دور از اطلاع والدین صورت گرفته و خانواده‌ها از ارتباط فرزندان خود با این معضلات اطلاع ندارند.