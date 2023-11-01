آغاز صادرات کیوی از مازندران به هندوستان

حسن خیریانپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه صادرات استان اظهار داشت: در سال جاری صادرات ۷۰۰ میلیارد دلاری در استان هدفگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه در راستای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی تلاش شده از ظرفیت حمل ونقل دریایی در دستور کار قرار گرفت، افزود: در این راستا هفته گذشته نیز محموله‌های مرکبات استان از طریق ناوگان کشتیرانی خزر به روسیه صادر شد.

وی درباره صادرات کیوی گفت: گفت طبق برنامه ریزی انجام شده فعلاً هر هفته ۴۰۰ تن صادرات کیوی به مقصد هندوستان انجام می‌شود و مردم به شایعاتی که برخی افراد برای منافع زود گذر می‌پراکنند، توجهی نکنند، چرا که فعال سازی دیپلماسی اقتصادی مورد نظر استاندار مازندران دارد نتایج و دستاوردهایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: برنامه ریزی برای صادرات قریب به ۵۰ هزار تن کیوی در سال جاری به هندوستان انجام شد که در اولین مرحله صادرات محموله ۴۰۰ تنی امروز با حضور استاندار انجام می‌شود.