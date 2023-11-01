به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در بندر دیر با گرامیداشت یاد شهید فهمیده و شهدای دانش آموز، اظهار داشت: نسل جوان و دانش آموزان رهروی راستین برای شهید فهمیده باشند.

امام جمعه دیر با اشاره به روحیه شهادت طلبی و ایثارگری دانش آموزان در دفاع مقدس، افزود: امروز هم نوجوانان و جوانان و دانش آموزان همان روحیات جوانان دوران دفاع مقدس را دارند.

وی با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، ادامه داد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی سالروز تبعید امام در سال ۴۳، شهادت دانش آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ است که همه این مناسبت‌ها به نقش آمریکا برمی گردد.

حسینی گفت: ۱۳ آبان ۵۸ یوم الله دیگری بود که دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، پوزه استکبار را به خاک مالیدند و ابهت و اقتدار شیطان بزرگ را به چالش کشیدند.

وی با اعلام اینکه تا زمانی که دشمن دشمنی می‌کند ما هم باید در صحنه مقابله با او باشیم، عنوان کرد: آمریکایی‌ها بعد از انقلاب هم نه تنها از دخالت در کشور ما دست نکشیدند بلکه همواره دنبال توطئه و فتنه انگیزی در ایران بوده اند که نمونه آن سال گذشته با حمایت از اغتشاشگران برای ملت ما ایجاد مزاحمت کردند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه جنایاتی که امروز در غزه شاهد هستیم با چراغ سبز و حمایت سیاسی و نظامی آمریکا از صهیونیست‌ها رخ می‌دهد، تاکید کرد: آمریکایی‌ها علاوه بر استفاده از حق وتو به نفع رژیم صهیونیستی، حضور سران آنها در کنار جنایتکاران صهیونیست و ارسال سلاح و بمب‌های فسفری، نظامیانشان هم در کنار صهیونیست در نوار غزه حضور دارند.

وی ابراز کرد: ما به خاطر جنایات آمریکا در حق ملت ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی به ویژه به شهادت رساندن سردار سلیمانی که هرگز فراموش نمی‌کنیم و همچنین جنایات امروزشان در غزه در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت می‌کنیم.

حسینی افزود: در راستای مبارزه با شیطان بزرگ آمریکا و حمایت از مردم غزه و حضوری آگاهانه در دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالمان و جنایتکاران از همه امکانات برای برگزاری باشکوه یوم الله ۱۳ آبان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز در خود آمریکا هم مردم علیه جنایات دولت آمریکا راهپیمایی می‌کنند، بیان داشت: شعار مرگ بر آمریکا به معنای مرگ بر خوی استکباری دولت آمریکا است.

امام جمعه دیر تاکید کرد: امسال باید پیشگام و پیشتاز باشیم و با برنامه ریزی مراسم ۱۳ آبان را به صورت ویژه برگزار کنیم و حضور گسترده‌ای داشته باشیم.