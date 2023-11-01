دانش آموزانی که آماده اعزام به غزه شدند/ درخواست سربازان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سیزدهم آبان، روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار، جمعی از دانشآموزان و دانشجویان سراسر کشور صبح امروز چهارشنبه با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
دانش آموزان از استانهای مختلف از روز قبل خود را به پایتخت رساندند تا در دیداری با رهبر حکیم انقلاب اسلامی، سخنان ایشان را بشنوند و با او درد دل کنند.
دانش آموزان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و یا سازمان دانش آموزی برای این دیدار انتخاب شده و از استانهای مختلف هم دانش آموزان برای این دیدار آمده بودند.
محل گردهمایی دانش آموزان مصلی تهران بود. اتوبوس دانش آموزان به ترتیب وارد محوطه مصلی میشد و دانش آموزان پس از یک پذیرایی کوتاه، کارتهای ورود به مراسم دیدار با رهبری را میگرفتند.
روی میز پذیرش اسامی مطابقت داده میشد و کارت ورود هر کس به خودش داده و از وی امضا گرفته میشد. روی میز هم پر بود از پرچمهای فلسطین و ایران. دانش آموزان میخواهند در دیدار با رهبری از این پرچمها به عنوان سربند استفاده کنند.
از دانش آموزان پرسیدیم که فکر میکنند در دیدار با رهبری، ایشان چه حرفهایی به دانش آموزان خواهند زد و اگر شما فرصت صحبت کردن در برابر رهبرتان را داشته باشید؛ به او چه میگوئید.
عمده دانش آموزان مطمئن بودند که رهبر معظم انقلاب از جنگ غزه خواهد گفت. نظم جدید جهانی و مأموریتی که رهبری به دانش اموزان محول کرده است؛ از صحبتهای دیگری بود که دانش آموزان انتظار داشتند رهبری از آن حرف بزند.
رهبری از مأموریتهای جدیدشان به افسران جنگ نرم خواهند گفت
بهاره صادق خانی دانش آموز پایه یازدهم از استان ایلام گفت: حضرت آقا به ما در مورد وظایفمان در این روزها خواهند گفت. اینکه چطور در برابر دشمنان مقابله کنیم و وظیفه نوجوانان چیست. سال گذشته ایشان به ما گفتند که ما افسران جنگ نرم هستیم. این افسران ویژگیهایی دارند و ما امروز میخواهیم در مورد این از ایشان بشنویم که این افسران چه وظایف جدیدی دارند.
الهه خادم عضو قرارگاه ملی انجمنهای اسلامی هم گفت: سال گذشته رهبر انقلاب از ما خواستند که نظم جدید جهانی و تحولی را که در عالم روی داده، شناسایی و برای دیگران تبیین کنیم. به نظر من امسال هم ایشان مأموریتی در ادامه مأموریت سال گذشته به ما خواهند داد.
وقتی به دیدار رهبری برویم پیام همکلاسیها و دوستانمان را که در خاک ریزهای این جنگ نرم فعالیت میکنند؛ برای رهبر جانمان میآوریم و این پیام این است که ما پشت انقلاب هستیم
هانیه قنبری از استان خوزستان هم با اشاره به اینکه سال گذشته رهبری از ما خواسته بود نظم جدید جهان را در مدارس و برای همکلاسیهای خود تعریف کنیم گفت: قطعاً جنگ غزه و جنگ فلسطین با اسرائیل به این نظم جدید جهانی مربوط میشود. حتماً حضرت آقا در دیدارشان دستور و فرمانی به ما خواهند داد که در مورد جنگ فلسطین با اسرائیل و جنگ غزه است.
قنبری گفت: ما هم وقتی به دیدار رهبری برویم پیام همکلاسیها و دوستانمان را که در خاک ریزهای این جنگ نرم فعالیت میکنند برای رهبر جانمان میآوریم و این پیام این است که ما پشت انقلاب هستیم، از انقلاب دفاع میکنیم و برای این جهان این نظم جدید جهانی میجنگیم.
فاطمه صابری هم از استان مرکزی گفت: من هم وقت رهبرم را ببینم به او میگویم چشم ما بچههای اتحادیه انجمنهای اسلامی و چشم همه مردم به شماست. گوش به فرمان شما هستیم و سعی میکنیم که هر مسئولیتی که به ما سپردید به نحو احسن انجام دهیم از شما میخواهیم که برایمان دعا کنید تا بتوانیم به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم.
زینب شهابالدین از استان کرمان هم با بیان اینکه همیشه در زندگی ام رؤیای دیدار حضرت آقا را داشتم، گفت: در مسیر فعالیتهایمان گاهی میشود که کم بیاوریم اذیت شویم و حرف بشنویم شاید یکی از عواملی که باعث میشود دوباره انگیزه بگیریم و کار کنیم شنیدن صحبتهای حضرت آقاست.
بهاره صادق خانی از استان ایلام هم گفت: اگر توفیق داشته باشیم بتوانیم در حضور رهبر انقلاب صحبت کنیم؛ اول از همه از سختیهایی که در این دو سال اخیر تحمل کردیم؛ از شرایط یک سال گذشته که دشوار بود؛ شرایطی که گاهی میدان جنگ بود؛ به ایشان خواهیم گفت.
صادق خانی با اشاره به خاطرات سربازان بسیجی کانال کمیل که با ایستادگی خود مانع از پیشروی دشمن شدند؛ گفت: همانطور که سربازان بسیجی در دفاع مقدس و در کانال کمیل به قیمت جانشان کانال را حفظ کردند تا امید حضرت امام را ناامید نکنند؛ من هم دوست دارم سرباز دیگری از کانال کمیل باشم و برای امام زمان خود جانفشانی کنم. وقتی حضرت آقا به ما میگوید شما افسر جوان جنگ نرم هستید؛ یعنی ما در امتداد همان کانال کمیل هستیم و باید سنگر را حفظ کنیم.
وقتی حضرت آقا به ما میگوید شما افسر جوان جنگ نرم هستید؛ یعنی ما در امتداد همان کانال کمیل هستیم و باید سنگر را حفظ کنیم
بازار عکس هم به راه بود و دانش آموزان عکسهای دسته جمعی یا عکسهای سلفی از خود میگرفتند. خیلی از آنها برای اولین بار بود که فضای مصلی تهران را از نزدیک میدیدند؛ تا برای دیدار با رهبری آماده شوند. بزرگی و عظمت مصلای تهران برایشان جالب بود. محوطه بیرونی مصلی، محل بازی و قدم زدن دانش آموزان شده بود.
دانش آموزان کارتهای خود را میگرفتند و برای دیدار آماده میشدند. عدهای دیگر از دانشآموزان در شبستان مصلی استراحت میکردند.
چند حلقه از دانش آموزان در فضای شبستان مصلی شکل گرفته بود؛ حتی تعدادی در یکی از حلقهها بازی مافیا راه انداخته بودند.
طاها جلالی از استان تهران به مهر گفت: با توجه به اتفاقات اخیر منطقه غزه، حضرت آقا حتماً در مورد غزه صحبت خواهند کرد. به نظر من ایشان در این صحبتها به این موضوع خواهند پرداخت که نقش نوجوان ایرانی در تحولات منطقه چقدر اثرگذار است. نوجوانان و دانش آموزان آیندگان کشور هستند و قطعاً میتوانند کارهایی کنند و تصمیماتی بگیرند که قطعاً در سطح بینالمللی مهم و اثرگذار است.
جلالی با اشاره به رویداد نوجهان گفت: با توجه به مأموریتی که حضرت آقا سال گذشته در خصوص نظم جدید جهانی به ما دادند که ما هم این نظم جدید را برای همکلاسیها و دوستانمان تشریح کنیم و با توجه به اینکه ما این مأموریت را به خوبی و با کیفیت در اتحادیه انجمنهای اسلامی انجام دادیم امسال هم در همین راستا به ما مأموریت جدیدی محول خواهند کرد.
وقتی از او پرسیدم چرا فکر میکند که دانش آموزان مأموریت رهبری را به خوبی انجام دادند؛ گفت: بازتاب اقداماتمان در سطح بین المللی دیده شد. مقام معظم رهبری بارها فرمودند و از نظم جدید چند بار صحبت کردند و ما برای تبیین این کار اقدام زیادی کردیم و رویداد نوجهان را در سطح بینالمللی انجام دادیم و باز هم ادامه خواهیم داد.
قول فتح قدس را به ایشان میدهیم. تنها کافیست که ایشان دستور دهد. آن وقت ببینید آیا اسرائیل خواهد ماند یا خیر محمد آدینه از شهرستان رباط کریم هم گفت: به نظر من رهبری در خصوص آینده کشور در آینده جهان و مأموریتهای نوجوانان برای رسیدن به این آینده خواهند گفت.
آدینه هم دوست داشت که رهبر را از نزدیک ببیند.
او گفت اگر فردا فرصت کنم حضرت آقا را ببینم به ایشان میگویم ما دانش آموزان هرچه بگویند انجام خواهیم داد و جانمان را فدایشان خواهیم کرد.
طاها جلالی هم گفت: اگر این اتفاق بیفتد که من فرصت صحبت کردن با مولایم را داشته باشم؛ یک اتفاق خارق العاده است. شاید تا آخر عمرمان این فرصت را نداشته باشیم تا با بالاترین فردی که در حال حاضر داریم؛ با نایب امام زمان و رهبر انقلابمان صحبت کنیم. این فرصتی است که شاید تا آخر نصیبمان نشود. اگر رهبر عزیزمان را ببینم تلاشم را میکنم که با گفتار، با کلام و رفتارم نشان دهم که ما دانش آموزان امام زمانمان را خواهیم دید. هر اتفاقی که بیفتد اول از همه قول فتح قدس را به ایشان میدهیم. تنها کافیست که ایشان دستور دهد. آن وقت ببینید آیا اسرائیل خواهد ماند یا خیر.
کم کم دانش آموزان در شبستان مصلی جمع شدند. از طرف اتحادیه انجمنهای اسلامی و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش پتو به میزان کافی آورده شد تا شب را در همان مصلی به صبح برسانند تا امروز صبح چهارشنبه به دیدار مقام معظم رهبری بروند. همان چیزی که مدتها بود آرزویش را داشتند و حالا محقق شده است.
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