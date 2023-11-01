مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در خراسان جنوبی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مشرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای مختلف خراسان جنوبی را اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر بیرجند میدان ابوذر، خیابان ارتش، خیابان پاسداران و میدان قدس، مسیر راهپیمایی در شهرستان قاین نیز میدان امام خمینی (ره)، میدان طالقانی، بلوار بسیج، خیابان مصلی و مصلی نماز جمعه است.

مشرفی افزود: مردم شهرستان نهبندان در مسیر فاطمیه شهدای گمنام، بلوار معلم، میدان بسیج، مصلی امام علی (ع) و مردم شهرستان بشرویه نیز در مسیر میدان امام خمینی (ره)، بلوار انقلاب اسلامی- میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی خواهند کرد.

وی ادامه داد: مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در سرایان نیز میدان قدس، خیابان امام خمینی (ره) و مسجد جامع و در شهرستان طبس نیز چهارراه قدس، میدان امام خمینی (ره)، خیابان شهید محمد منتظری و مسجد جامع شهرستان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: مردم در شهر درمیان در مسیر انتهای بلوار وحدت، بلوار شهید سلیمانی، خیابان امام رضا (ع) و مدرسه شهید باهنر و در شهر خوسف در مسیر میدان هزار قدم، خیابان الغدیر و میدان ولایت راهپیمایی خواهند کرد.

مشرفی گفت: مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان مردم شهرستان فردوس نیز چهارراه شهیدان پارسا، میدان غدیر، خیابان مدرس- مصلی امام خمینی (ره) و در شهرستان زیرکوه میدان صاحب زمان (عج)، میدان سردار سلیمانی، میدان امام خمینی (ره) و مهدیه است.