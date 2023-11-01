تشکیل دبیرخانه دائمی مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان صبح چهارشنبه در شصت و نهمین نشست مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها اظهار کرد: مطابق اصل هفتم قانون اساسی و بنا بر توصیه به مشورت در آیات شریفه قرآن کریم شوراها که عبارت از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا هستند به عنوان ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور معرفی شدهاند.
رییس شورای اسلامی مشهد افزود: اصل هفتم قانون اساسی که به آن اشاره شد، واژهای دارد که بعد از معرفی انواع شورا بیان میکند «و نظایر اینها»، این یعنی ساختارهای مشابه که بر مبنای شور و مشورت و خرد جمعی هستند را نیز به عنوان ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور دانسته است.
وی با بیان اینکه جریان شهرنشینی در کشور طی نیم قرن اخیر تغییرات زیادی را به خود دیده است، عنوان کرد: در حالی که در سال ۱۳۳۵ تنها حدود ۳۱ درصد جمعیت کشور در کمتر از ۲۰۰ شهر ساکن بودهاند، براساس نتایج حاصل از آخرین سرشماری، جمعیت شهرنشین کشور به ۷۴ درصد افزایش یافته و حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور ایران در مراکز استانها ساکن شدهاند.
موحدیان بیان کرد: پیشنهاد میدهیم با توجه به وجود بارگاه منور حضرت رضا (ع) مشهد به عنوان دبیرخانه دائمی این مجمع تعیین شود.
رییس شورای اسلامی مشهد ادامه داد: وجود این تراکم جمعیتی باعث ایجاد مسائل خاص و منحصربهفرد میشود و نیازمند وجود ساختاری برای هماندیشی پیرامون حل مسائل و تبادل آرا و به اشتراک گذاشتن تجربیات محلی است.
وی اظهار کرد: مدیریت شهری در یک اقدام جدید توانسته به صورت تخصصیتر از همکاری بنیاد نخبگان بهرهمند شود که میتواند ملاک عمل سایر مراکز استانها نیز قرار بگیرد.
موحدیان با اشاره به اینکه اجلاسیه حاضر شصت و نهمین جلسه از مجمع مشورتی است، تصریح کرد: برگزاری این ۶۹ جلسه علاوه بر برکات و آثار مناسبی که میتواند برای کلانشهرها و مراکز استان داشته باشد، بستر بلوغ ساختاری مدیریت شهری را فراهم میکند که جهت افزایش بهرهوری از این ساختار، بزرگواران در وزارت کشور باید نسبت به تصویب ساختار موجود مساعدت کنند.
نظر شما