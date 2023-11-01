اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرچک الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخاری پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرچک در سال جدید که با حضور میرزایی رئیس اداره صمت و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی تولیدکنندگان بخش‌های صنعتی و کشاورزی برگزار شد، بر اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد.

فخاری گفت: اجرای مصوبات این ستاد الزامی بوده و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رونق تولید در بخش‌های مختلف و احیای واحدهای راکد افزود: بازدید مستمر از واحدهای تولیدی شهرستان و بررسی مشکلات آنها در دستور کار فرمانداری است. در این جلسه مسائل هشت واحد تولیدی مشکل دار زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی شهرستان بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع موانع تولید اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش دریافت تسهیلات، تأمین سوخت، اخذ مجوز و مشکلات مالیاتی و پیگیری مصوبات جلسه قبل و طرح نامه‌های واصله از دیگر دستورات این نشست بود.