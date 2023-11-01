دست کلاهبرداران ۲۵ میلیاردی در بجنورد رو شد

سرهنگ محمد غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به مقر پلیس آگاهی خراسان شمالی و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری به روش‌های مختلف از جمله فروش ملک، خودرو و … بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه کارآگاهان در این رابطه اظهارات شاکیان پرونده را بررسی و به سرنخ‌هایی دست پیدا کردند، افزود: با تلاش بی‌وقفه کارآگاهان دو کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۴۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند، یادآور شد: هر دو متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ غلامی با تاکید بر اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که امنیت و آرامش جامعه و شهروندان را مختل کند با قدرت برخورد می‌کند، از شهروندان عزیز خواست تا ضمن توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیسی مبنی بر پیشگیری از کلاهبرداری در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.