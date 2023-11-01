واحدهای تولیدی لرستان بورسیه صنعتی را اجرا و محقق کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نظری در نشست گفت‌وگومحور با جمعی از فعالان شرکت‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی، تولیدی و دانش‌بنیان لرستان، اظهار داشت: تقویت و ارتقای توانمندی‌های لرستان و رفع کمبودها و کاستی‌های این استان مرهون ارتباط پایدار بین دانشگاه با بخش‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان است.

وی تصریح کرد: هر کدام از ما در هر جایگاهی که هستیم رسالت داریم مسئولیت اجتماعی و تاریخی خود را در راه پیشرفت استان لرستان ایفا کنیم.

رئیس دانشگاه لرستان، افزود: دانشگاه لرستان و بخش‌های تولیدی و صنعتی استان باید از ظرفیت همدیگر استفاده کنند و این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر برای رسیدن به پیشرفت همه‌جانبه استان لرستان قرار گیرند.

نظری، بیان کرد: دانشگاه لرستان باید ظرفیت‌های خود را بیش‌ازپیش برای بخش‌های مختلف جامعه بیان کند.

وی بیان داشت: توصیه‌ام این است بخش‌های تولیدی، صنعتی استان لرستان از ظرفیت‌های منابع انسانی دانشگاه لرستان بر مبنای آینده‌پژوهی استفاده کنند.

رئیس دانشگاه لرستان، افزود: می‌بایست همکاری‌ها بر اساس پتانسیل‌های بین‌رشته‌ای تقویت شود.

نظری، تصریح کرد: بایستی در مسیری حرکت کنیم که پایان‌نامه‌های دانشجویان از نوع نیاز محور و مسئله‌محور باشند.

وی به موضوع انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه لرستان با دانشگاه‌های کشور عراق اشاره کرد و اعلام آمادگی کرد دانشگاه لرستان می‌تواند رابط بین فعالان تولیدی استان با مراکز علمی کشور عراق باشد تا در نهایت محصولات استان لرستان در کشور عراق هم ارائه بشوند.

رئیس دانشگاه لرستان خواستار شد شرکت‌های تولیدی و صنعتی لرستان در ارتباط با دانشگاه لرستان موضوع بورسیه صنعتی را اجرا و محقق کنند.