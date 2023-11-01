پراکنده کاری سمن ها تجمیع شود/فعالیت ۱۲۰۰تشکل در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی ظهر چهارشنبه در اولین اجلاس سراسری شبکه محیط زیست، سمن‌ها و تشکل‌های جوانان در ارومیه افزود: یکی از شعارهای دولت سیزدهم استفاده از توان مردمی است که به نظر می‌رسد سمن‌ها به عنوان حلقه واسط بین مردم و دولت در این خصوص نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز جامعه ما نیازمند نشاط است، اظهار کرد: در حوزه نشاط اجتماعی باید ورود مؤثر داشته باشیم هرچند که آذربایجان‌غربی در سال گذشته و جاری اقدامات خوبی در این حوزه انجام داد و چند مسابقه ورزشی بسیار مهم داخلی و خارجی در جهت ایجاد نشاط اجتماعی در این خطه برگزار شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه یک‌هزار و ۲۰۰ تشکل مردمی در آذربایجان غربی فعال است، گفت: یک‌هزار و ۲۰۰ تشکل مردمی در استان فعال است که ظرفیتی‌مهم در راستای بهره مندی ای توان مردمی در حوزه‌های مختلف به شمار می‌رود.

ابراهیمی اضافه کرد: امروز سمن‌ها به‌نوعی تازه کار هستند ولی اعتماد در جامعه نسبت به آنان ایجاد شده و امروز تمام دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی به این سمت می‌روند که به سمن‌ها امکان تحرک بدهند تا به نقطه مطلوب برسیم.

وی با تاکید بر حمایت از سازمان‌های مردم نهاد اضافه کرد: در این حوزه، از نظر کمیت رشد خوبی داریم اما از نظر کیفی باید کار بیشتری صورت گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: پراکنده کاری سمن‌ها باید تجمیع شود و در سطح ملی بحث تمرکز و تجمیع مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که داریم بحث نظارت است، اظهار کرد: نظارت مؤثر بر روی سمن‌ها و جود ندارد ولی باید توجه داشت که برای داشتن سمن با فعالیت قابل قبول باید نظارت صحیح و مؤثر باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: موضوع محیط زیست یک موضوع مهم و حیاتی است و از ۱۴ شبکه تخصصی که در بین سمن‌ها در کشور فعالیت دارند دبیر خانه محیط زیست شبکه ملی محیط زیست سازمان‌های مردم نهاد به آذربایجان‌غربی اعطا شد.

سجاد بیرامی افزود: دلیل این امر ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد این حوزه و فعالیت هاست که در این بخش انجام شده‌است.