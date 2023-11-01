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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

بی احتیاطی راننده اتوبوس پایانه، جان پاکبان ارومیه‌ای را گرفت

بی احتیاطی راننده اتوبوس پایانه، جان پاکبان ارومیه‌ای را گرفت

ارومیه- رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه‌های شهرداری ارومیه گفت: پاکبان شهرداری براثر تصادف با اتوبوس بین شهری در ترمینال این شهرستان جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سعیدآبادی در این زمینه افزود: سه شنبه شب پیش اتوبوس بین شهری از داخل محوطه ترمینال شهری ارومیه از سمت کارواش با سرعت غیرمعمول خارج می‌شد تا به پارکینگ برود یا تردد کند که با سهل انگاری راننده اتوبوس متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: پاکبان شهرداری ارومیه بر اساس مأموریت روزانه در محوطه ترمینال مشغول انجام وظیفه بود که بر اثر برخورد با اتوبوس فوت کرد.

سعیدآبادی با تشریح عملکرد این پاکبان گفت: پاکبان بر روال کار شبانه خود، پسماند مقابل انبارهای توشه شرکت‌های مسافربری را جمع آوری می‌کرد تا به سطل فلزی زباله انتقال دهد که متأسفانه با سهل انگاری و سرعت غیرمعمول این راننده اتوبوس، این سانحه روی می‌دهد.

وی در خصوص روشنایی محوطه ترمینال گفت: مشکلی در این خصوص وجود ندارد و اتفاقاً پاکبان نیز لباس مخصوص شب نما خود را بر تن داشت و این اتفاق بر اثربی احتیاطی راننده بود که پلیس در حال بررسی موضوع است.

وی ادامه داد: این پاکبان دارای ۲۳ سال سابقه کاری از کارگران خدمات تنظیفی محوطه ترمینال شهری ارومیه بود.

کد مطلب 5927747

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