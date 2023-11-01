حمایت تعزیرات از تولید در چارچوب قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری برای رشد و حمایت از تولید و همچنین حل میدانی مشکلات از چند واحد تولیدی و صنعتی بازدید کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه حمایت از تولید در چارچوب قانون است، گفت: تعزیرات حکومتی این روزها علاوه بر رسیدگی قاطعانه به تخلفات، توجه و حمایت ویژه از تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی و کارآفرینان را برای رشد تولید در دستور کار خود قرار داده است.

اصانلو با اشاره به بررسی پرونده بیش از ۷۰ واحد تولیدی با نگاه حمایتی در قرارگاه شعار سال این سازمان، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی از همه ظرفیت‌های قانونی برای رشد تولید و مهار تورم استفاده می‌کند تا تخلف واحدهای تولیدی منجر به اخلال در تولید و بیکاری نیروی انسانی نشود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رویکرد تعزیرات حکومتی در اصلاح قیمت‌ها و فرآیندهای نادرست واحدهای تولیدی و توزیعی موجب کاهش تخلفات شده است، گفت: تعزیرات حکومتی به وظایف قانونی خودش عمل می‌کند اما این شائبه به وجود نیاید که رسیدگی‌ها باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود چراکه مجازات، متناسب با جرم است اما احکام تعزیرات حکومتی با نگاه رونق تولید دارای انعطاف است.

اصانلو افزود: اقساط بلندمدت در پرداخت جرایم در ازای جذب نیروی کار جدید، مجازات جایگزینی است که واحدهای تولیدی بزرگ از آن بهره‌مند می‌شوند.