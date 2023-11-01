طرح یارانه آرد و نان باعث افزایش سهمیه خبازان کلاله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شیبک اظهار کرد: طرح هوشمند سازی آرد و نان با هدف کاهش عرضه خارج از شبکه، شکسته شدن برخی نرخ‌های غیر واقعی، ترمیم اقتصاد نانوایان و ارتقا کیفیت نان اجرا گردید.

وی افزود: پیش از هوشمند سازی یارانه آرد و نان، بخشی از آرد کشور در قالب تراکنش‌های فروش نان به مردم عرضه نمی‌شد اما امروز ۷۵ درصد نانوایان بدون تغییر سهمیه و یا حتی افزایش سهمیه مواجهه شدند.

فرماندار کلاله گفت: با اجرای طرح هوشمند سازی در شهرستان کلاله، ما شاهد افزایش ۲۲ تنی آرد یارانه‌ای نسبت به قبل اجرای طرح هستیم که عملکرد خبازان باعث افزایش این سهمیه شده است‌.

وی دریافت آرد تشویقی را منوط به عملکرد منظم و تجهیز به سیستم دوگانه سوز خبازان عنوان کرد و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ،۱۳۷ تن و ۴۴۰ کیلوگرم آرد ترمیمی در بین خبازان منظم و دوگانه سوز کلاله توزیع شد.