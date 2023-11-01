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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۵

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد؛

درگیری مسلحانه سارقان با مأموران پلیس در اصفهان / ۳ نفر دستگیر شد

درگیری مسلحانه سارقان با مأموران پلیس در اصفهان / ۳ نفر دستگیر شد

اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۳ سارق که حین فرار با یک دستگاه خودروی مسروقه اقدام به تیراندازی به سمت مأموران پلیس کردند خبر داد.

سرهنگ حسین بساطی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان حین گشت زنی در حوزه مأموریتی خود به یک دستگاه خودروی سواری پراید با ۳ نفر سرنشین مشکوک شده و پس از انجام استعلام‌های مربوطه دریافتند که خودرو مسروقه است.

وی افزود: مأموران به خودروی مذکور دستور توقف دادند اما راننده بدون توجه به فرمان ایست مأموران به سرعت به راه خود ادامه داده و در حین فرار اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کردند اما در نهایت با اقدام به موقع و ضربتی مأموران خودرو متوقف و هر ۳ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۳ عدد فشنگ جنگی و یک عدد پوکه به همراه ابزار و ادوات مربوط به سرقت کابل‌های هوایی در بازرسی از خودروی متهمان خبر داد و گفت: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع فضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 5927794

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