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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اعلام کرد؛

برنامه های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد به خراسان جنوبی

برنامه های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد به خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از سفر دو روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان خبر داد و برنامه های این سفر را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبریپیرامون برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان اظهارکرد: در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان ماه شاهد سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان خراسان جنوبی خواهیم بود.

وی با اشاره به برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان گفت: شرکت در نشست اختصاصی با دستگاه‌های فرهنگی و نمایندگان تشکل‌های فرهنگی، بازدید از نمایشگاه هفته فرهنگی، دیدار با خانواده شهدا، حضور در جمع اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در فرهنگسرای شهر، بازدید از مجموعه خوشنویسی اساتید استان و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان از مهم‌ترین این برنامه‌ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: طس روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان ماه سال جاری، بیان کرد: برگزاری یادواره ۲۵ شهید هنرمند استان، رونمایی از کتاب شهدای «هنرمندان خدا» و رونمایی از اولین کتاب قرآن نوشته رسم الخط قرآن طاها با قلم اساتید استان و رونمایی از نماهنگ «سید سپاه خراسان» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد شد.

فرخنده یکی از برنامه‌های مهم سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان را بهره‌برداری از خانه فرهنگ خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: در پی این سفر پروژه خانه فرهنگ استان با مساحت ۲ هزار مترمربع به بهره‌برداری می‌رسد و در اختیار فعالان حوزه فرهنگی استان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به جذب ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار فرهنگی برای استان از محل اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور گفت: خوشبختانه این اعتبارات بسیار خوب بوده و در حوزه فرهنگی استان هزینه می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: خراسان جنوبی در بین استان‌های کشور عملکرد بسیار مطلوبی در حوزه فعالیت فرهنگ و ارشاد داشته به طوری که در ارزیابی شاخص‌های عمومی و تخصصی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

فرخنده از اخذ مجوز برگزاری جشنواره تئاتر فجر کشور در استان خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه این مجوز با پیگیری‌های صورت گرفته اخذ شده و از ۲۸ آذرماه جاری به مدت چهار روز شاهد برگزاری این جشنواره در استان خواهیم بود که بدون شک دستاورد بزرگی برای استان است.

کد مطلب 5927867

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