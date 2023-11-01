به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شفیقی عصر چهارشنبه در جلسه شورای مشورتی کارکنان استانداری تهران با اشاره به تشکیل شورا و سه کارگروه ذیل این شورا اظهار کرد: کارگروه پویایی و ارتقا بهره وری، کارگروه دانش و مهارت شغلی، کارگروه انگیزشی و معیشتی در جهت پیگیری مطالبات کارکنان استانداری تشکیل شده است.

وی افزود: تصمیم بر این شد تا با فراهم آوردن زمینه‌های همفکری و مشارکت همکاران استانداری و فرمانداری‌ها، نظرات پیشنهادی و تجربیات آنها جهت پیشبرد ارتقای سیاست و برنامه‌ها انجام شود.

معاون استاندار تهران عنوان کرد: شناسایی مشکلات و موانع ارتقا امور رفاهی کارکنان استانداری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود و ارتقای وضعیت شغلی، حرفه ای و رفاهی آنان به صورت موضوعی بررسی می‌شود.

شفیقی بیان کرد: ارائه نظرات مشورتی برای هر یک از معاونت‌ها و حوزه‌های استانداری به منظور بهبود اثرگذاری در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی از دیگر اهداف این شورا است.

گفتنی است نتیجه و تصمیمات این شورا هر سه ماه یک بار اعلام و در راستای افزایش انگیزه همکاران پیگیری می‌شود.