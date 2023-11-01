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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۶

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران:

مطالبات کارکنان استانداری تهران پیگیری می‌شود

مطالبات کارکنان استانداری تهران پیگیری می‌شود

تهران- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران از پیگیری مطالبات کارکنان استانداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شفیقی عصر چهارشنبه در جلسه شورای مشورتی کارکنان استانداری تهران با اشاره به تشکیل شورا و سه کارگروه ذیل این شورا اظهار کرد: کارگروه پویایی و ارتقا بهره وری، کارگروه دانش و مهارت شغلی، کارگروه انگیزشی و معیشتی در جهت پیگیری مطالبات کارکنان استانداری تشکیل شده است.

وی افزود: تصمیم بر این شد تا با فراهم آوردن زمینه‌های همفکری و مشارکت همکاران استانداری و فرمانداری‌ها، نظرات پیشنهادی و تجربیات آنها جهت پیشبرد ارتقای سیاست و برنامه‌ها انجام شود.

معاون استاندار تهران عنوان کرد: شناسایی مشکلات و موانع ارتقا امور رفاهی کارکنان استانداری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود و ارتقای وضعیت شغلی، حرفه ای و رفاهی آنان به صورت موضوعی بررسی می‌شود.

شفیقی بیان کرد: ارائه نظرات مشورتی برای هر یک از معاونت‌ها و حوزه‌های استانداری به منظور بهبود اثرگذاری در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی از دیگر اهداف این شورا است.

گفتنی است نتیجه و تصمیمات این شورا هر سه ماه یک بار اعلام و در راستای افزایش انگیزه همکاران پیگیری می‌شود.

کد مطلب 5927914

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