به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر چهارشنبه در نشست با معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان هاب مسافری استان بوشهر به شمار می‌رود.

وی افزود: حضور بزرگترین ناوگان نفتکش ایران اسلامی در جزیره خارگ نشان از اهمیت راهبردی این بندر دارد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و بندر خارگ با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات بسیار مؤثری در حوزه زیر ساخت بندر خارگ به سرانجام رسانده که شایسته تقدیر است.

دشتی زاده گفت: اقداماتی در حوزه اسکله شناور و اسلکه رو رو صورت گرفته که با توجه به ظرفیت‌های این بندر نیازمند تسریع در راه اندازی این پروژه‌ها هستیم.

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