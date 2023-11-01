  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

بخشدار ویژه خارگ:

زیرساخت‌های بندری در خارگ ارتقا یافت

زیرساخت‌های بندری در خارگ ارتقا یافت

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ از ارتقای زیرساخت های بندری در این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر چهارشنبه در نشست با معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان هاب مسافری استان بوشهر به شمار می‌رود.

وی افزود: حضور بزرگترین ناوگان نفتکش ایران اسلامی در جزیره خارگ نشان از اهمیت راهبردی این بندر دارد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و بندر خارگ با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات بسیار مؤثری در حوزه زیر ساخت بندر خارگ به سرانجام رسانده که شایسته تقدیر است.

دشتی زاده گفت: اقداماتی در حوزه اسکله شناور و اسلکه رو رو صورت گرفته که با توجه به ظرفیت‌های این بندر نیازمند تسریع در راه اندازی این پروژه‌ها هستیم.

کد مطلب 5927932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها