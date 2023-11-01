توزیع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر سوخت در واحد های کشاورزی اسلامشهر

مسعود ایلکا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در هفت ماه سال جاری بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر سوخت نفت گاز یارانه ای به واحدهای مرغداری، گل و گیاه و صاحبان ماشین آلات و ادوات کشاورزی در این شهرستان توزیع شد.

ایلکا گفت: این مقدار سوخت توزیعی با هماهنگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان تحویل بهره برداران شده است.‌

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر عنوان کرد: به منظور توزیع عادلانه سوخت در بخش کشاورزی بازدید مستمر از مخازن نگهداری سوخت انجام می‌پذیرد.

وی افزود: بدنه مخازن سوخت باید به طور مرتب بازدید شده و از سالم بودن و عدم نشتی اطمینان حاصل شود و هر گونه نشتی شیر یا اتصال نیز سریعاً باید برطرف شود همینطور کشاورزان اقدام به مدرج کردن بدنه مخازن جهت اطمینان حاصل نمودن از میزان سوخت تحویلی و باقیمانده سوخت در مخازن کنند.