نیروی بسیج در کنار مردم و از جنس مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی عصر چهارشنبه در مراسم اجلاسیه مجمع بسیجیان پرند که با حضور امید احمدی فرماندار، حجت السلام کاظمی امام جمعه، فرمانده سپاه، مسئولان هیئت اندیشه ورز و اقشار سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی رباط کریم در سالن اجتماعات انقلاب اسلامی شهر برگزار شد اظهار کرد: در قرن بیست و یکم و قرنی که ما در آن هستیم معجزات خداوند به طرق مختلف نمایان شده است و یکی از این معجزات اتفاقی طوفان الاقصی است که در غزه و فلسطین در حال وقوع می‌باشد.

وی افزود: همه ما شاهد قتل و عام کودکان و زنان بی‌گناه در غزه هستیم اما آنچه که مسلم است و به قول فرمایش مقام معظم رهبری کار اسرائیل تمام است و امیدوارم است عمر ما کفاف دهد تا شاهد اضمحلال این رژیم کودک کش و غاصب باشیم.

معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه همه ما به تعبیر مقام معظم رهبری مخاطب خاص و عام در جهاد تبیین هستیم، بیان کرد: ما در آستانه انتخابات هستیم و انتخابات بزرگ‌ترین سند حقانیت انقلاب جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین اهمیت انتخابات بسیار مهم است و باید در سه مقوله رقابت، امنیت، مشارکت هر فرد به نوبه خود تلاش کند و در این خصوص وظیفه همه مسئولان کار و تلاش جهادی و شبانه روزی است، در این راستا ما وظیفه داریم هم کار کنیم هم تبیین کنیم.

نایبی با اشاره به نقش بسیج در آگاه سازی مردم عنوان کرد: ما باید از نیروی بسیار خوب بسیج برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کنیم؛ به قول فرمایش مقام معظم رهبری ما به قله نزدیک شدیم البته هر چقدر به قله نزدیک‌تر شویم سختی بیشتری را باید به جان بخریم.

وی در ادامه افزود: زمانی دفاع مقدس بود و به جبهه می‌رفتیم الان هم زمان تبیین است، سال گذشته دشمنان با آشوب و اغتشاشات خواستند کشور را ناامن کنند، اما شما بسیجیان با تلاش و تبیینی که انجام دادید نقش مؤثری در آگاه سازی مردم داشتید.

معاون استاندار تهران تاکید کرد: در وصف شما بسیجیان همین نکته کفایت می‌کند، اینکه امام راحل آرزو داشت که با شما بسیجیان محشور شود، جایگاه امام که مشخص است اما این بیان ایشان نشان از اهمیت جایگاه بسیج می‌باشد.

وی با توجه به اهمیت انتخابات پیش رو عنوان کرد: شاهد ثبت نام گسترده ای در انتخابات پیش رو هستیم و مابقی آن به تبیین و تلاش ما بر می‌گردد که مردم را با آگاهی و تبیین درست پای صندوق رأی بیاوریم ما پیشبردی در نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌توانیم داشته باشیم مگر اینکه مردم محور باشیم.

نایبی در پایان با اشاره به اینکه نیروی بسیج در کنار مردم و از جنس مردم می‌باشد خاطرنشان کرد: باید به این دولت که مدال افتخار مردم سالاری را داراست کمک کنیم تا انتخابات خوبی داشته باشیم، منکر مشکلات و کم کاری‌ها نیستیم اما می‌بایست با همدلی و همراهی بسیار خوب گره گشای خیلی از اهداف باشیم تا در این مسیر پر فراز و نشیب و سخت به قله نزدیک تر شویم.