جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی یک نیروی آتش نشان که شب گذشته در بوستان سرخه حصار در درگیری با مزاحمین نوامیس مصدوم شده بود، اظهارداشت: من شب گذشته شخصاً به بیمارستان رفتم و عمل جراحی این آتش نشان توسط جراحان و پزشکان به اتمام رسید.

وی افزود: خوشبختانه اکنون این آتش نشان به بخش منتقل شده است و در وضعیت مناسب مراحل درمان را طی می‌کند.

همچنین قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران درباره مصدومیت یکی از مأموران آتش نشانی طی درگیری و حمله مزاحمان نوامیس در سرخه‌حصار گفت: آتش‌نشانان که همیشه آماده فداکاری به شهروندان چه در زلزله، چه در آتش و آوار هستند این بار برای دفاع از ناموس مردم زخمی شدند به طوری که شب گذشته تعدادی اراذل و اوباش به چند خانم که در سراشیبی پارک سرخه‌حصار نزدیک ایستگاه آتش‌نشانی بودند حمله کردند.

وی افزود: این خانم‌ها ماشین خود را رها و به سمت ایستگاه آتش‌نشانی رفتند. یکی از آتش‌نشانان در دفاع از این خانم‌ها با اراذل و اوباش درگیر شد و در این درگیری مورد اصابت چاقو قرار گرفت و راهی بیمارستان شد.

محمدی خاطرنشان کرد: اراذل و اوباش بعد از زخمی کردن آتش‌نشان از محل متواری شدند و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند.