به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح جمعه در نشست با مشاور اجتماعی وزیر نفت و مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز اظهار داشت: توجه به مسئولیتهای اجتماعی حوزه انرژی سبب توسعه پایدار محیط پیرامونی خواهد شد.
وی افزود: سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه شهری این جزیره تخصیص یافت که اقدامات مؤثری در حوزه زیر ساخت آموزشی و ورزشی به سرانجام رسید.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: نقش مؤثر مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت نفت در توسعه راهبردی خارگ در طی سالهای اخیر انکار ناپذیر است.
دشتی زاده گفت: افزایش سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی برای ساکنان مناطق پیرامونی در کنار طرحهای نخبه پروری و ارتقای میزان دانش محصلین مدارس را در برنامه کاری قرار داده شود.
بخشدار ویژه خارگ خاطر نشان کرد: درخواست داریم که در یک قالب تقویمی برنامه محور، اقدامات اساسی را در حوزههای زیرساختی در این جزیره راهبردی خارگ بازتعریف شود.
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