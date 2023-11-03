به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح جمعه در نشست با مشاور اجتماعی وزیر نفت و مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز اظهار داشت: توجه به مسئولیت‌های اجتماعی حوزه انرژی سبب توسعه پایدار محیط پیرامونی خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه شهری این جزیره تخصیص یافت که اقدامات مؤثری در حوزه زیر ساخت آموزشی و ورزشی به سرانجام رسید.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: نقش مؤثر مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت نفت در توسعه راهبردی خارگ در طی سال‌های اخیر انکار ناپذیر است.

دشتی زاده گفت: افزایش سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی برای ساکنان مناطق پیرامونی در کنار طرح‌های نخبه پروری و ارتقای میزان دانش محصلین مدارس را در برنامه کاری قرار داده شود.

بخشدار ویژه خارگ خاطر نشان کرد: درخواست داریم که در یک قالب تقویمی برنامه محور، اقدامات اساسی را در حوزه‌های زیرساختی در این جزیره راهبردی خارگ بازتعریف شود.