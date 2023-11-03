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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

بخشدار ویژه خارگ:

حوزه‌های زیرساختی در خارگ بازتعریف شود

حوزه‌های زیرساختی در خارگ بازتعریف شود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: در یک قالب تقویمی برنامه محور، اقدامات اساسی را در حوزه‌های زیرساختی در جزیره راهبردی خارگ بازتعریف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده صبح جمعه در نشست با مشاور اجتماعی وزیر نفت و مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز اظهار داشت: توجه به مسئولیت‌های اجتماعی حوزه انرژی سبب توسعه پایدار محیط پیرامونی خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه شهری این جزیره تخصیص یافت که اقدامات مؤثری در حوزه زیر ساخت آموزشی و ورزشی به سرانجام رسید.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: نقش مؤثر مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت نفت در توسعه راهبردی خارگ در طی سال‌های اخیر انکار ناپذیر است.

دشتی زاده گفت: افزایش سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی برای ساکنان مناطق پیرامونی در کنار طرح‌های نخبه پروری و ارتقای میزان دانش محصلین مدارس را در برنامه کاری قرار داده شود.

بخشدار ویژه خارگ خاطر نشان کرد: درخواست داریم که در یک قالب تقویمی برنامه محور، اقدامات اساسی را در حوزه‌های زیرساختی در این جزیره راهبردی خارگ بازتعریف شود.

کد مطلب 5928888

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