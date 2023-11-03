به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جمالی‌زاده در خطبه‌های امروز نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان فسا با اشاره به وقایع فلسطین اظهار کرد: امپراطور رسانه‌ای غرب تا پیش از این عملیات طوفان الاقصی، سعی داشت با روایت‌های نادرست جای مظلوم و ظالم را عوض کند.

وی افزود: این تاکتیک رسانه‌ای غرب است که یک حماسه شکوهمند، یک واقعه وحشتناک در ابعاد بشری را به یک خبر سطحی و یک خبر سطحی را به حماسه‌ای بزرگ و حادثه‌ای دارای ابعاد به مخاطب القا کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های غربی در طول این سال‌ها با ملت‌های مسلمان چنین کردند، ابراز کرد: این رسانه‌ها کشته شدن کرور کرور مردم خاورمیانه را خبری سطحی و نازل و پیش پا افتاده معرفی کردند و کشته شدن یک اروپایی یا اسرائیلی را واقعه‌ای تأسف‌بار برای وجدان بشری ارائه کردند.

حجت الاسلام جمالی زاده یادآور شد: ۸ سال دفاع ما با دیوانه‌ای که توسط خودشان تا دندان مسلح شده بود و سلاح‌های شیمایی نابودگر نسل بشر را در اختیارش گذاشته بودند را چه طور به دنیا معرفی کردند؟

طوفان الاقصی وجدان‌های بشری را بیدار کرد

وی گفت: این رسانه‌های خود فروخته کشته شدن ده‌ها هزار کودک فلسطینی در اثر اشغال یک سرزمین را حق طبیعی یک رژیم و یک عدد ناچیز و طبیعی جلوه می‌دهند، اما جوانان مظلوم و غیرتمند را عده‌ای سرکش و تروریست معرفی می‌کنند و چنان تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که مردم جهان، به دید منفی نسبت به این جوانان مسلمان نگاه کنند، اما با عملیات طوفان الاقصی بحمدالله وجدان‌های بشری و اذهان مردم غرب که تحت سیطره این جباران و زرسالاران پلید قرار دارند، نیز بیدار شده است‌.

خطیب جمعه فسا تاکید کرد: واقعیت امر این است که وجدان‌های آزاد در جهان امروز از دیدن تصویر این جوانانِ دست از جان شسته فلسطینی که با دستمال و چفیه صورت‌های خود را پوشانده و با اتکا به ایمان، جلوی این رژیم بی رحم می‌ایستند به وجد می‌آید.

وی گفت: رژیم صهیونیستی در این حادثه اخیر از ابعاد مختلف دچار شکست شد که یکی از مهم‌ترین آنها شکست در جنگ روایت‌ها بود که نتوانست اذهان مردم ناآگاه را همسو با خود داشته باشد و هر چه از این جنایت می‌گذرد خروش ملت‌ها گسترده‌تر می‌شود.

حجت الاسلام جمالی زاده اظهار کرد: همه بدانیم که حامی اصلی رژیم صهیونیستی و عامل اصلی جنگ‌ها و ناامنی‌ها و اختلافات بین ملل و دولت‌ها، دشمن شماره اول اتحاد مسلمانان جهان، رژیم ایالات متحده آمریکا است.

وی در خاتمه افزود: ۱۳ آبان امسال، که، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به سردمداری آمریکا است را باشکوه‌تر از سال‌های گذشته، با حضور در اجتماع فردا، گرامی می‌داریم.