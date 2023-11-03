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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

سرمربی تیم والیبال مس سونگون:

بازیکنانم امروز در حد توان خود بازی کردند

بازیکنانم امروز در حد توان خود بازی کردند

تبریز - سرمربی تیم والیبال مس سونگون با اشاره به بازی خوب و قابل قبول شاگردانش گفت: همیشه به بازیکنانم می گویم که در حد توان و ظرفیت خود بازی کنند.

محمد غیاثی پس از برد ۳ بر صفر تمیش مقابل آکادمی قهرمانی گل گهر سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر، این یک واقعیت است که اگر یک تیم اشتباه نکند تیم دیگر موفق نخواهد شد و این یک موضوع فعل و انفعالاتی می‌باشد.

سرمربی تیم والیبال مس سونگون عنوان داشت: ما می دانسیتم که با چه تیمی مصاف خواهیم کرد و اینکه از بقیه تیم‌های حاضر در لیگ دسته یک به تیم‌های لیگ برتری بیشتر شبیه است و همچنین سرسخت، لذا آنالیز خوبی از این تیم داشتیم و می‌دانستیم که خطاهای تیمی زیادی دارد و روی این قضیه حساب باز کرده بودیم.

غیاثی با بیان اینکه شاگردانم در حد ظرفیت‌های خودشان بازی کردند، یادآور شد: خدا را شکر توانستیم پیروز میدان باشیم و سه امتیاز شیرین را کسب کنیم.

وی با تاکید بر این موضوع که همیشه به بازیکنانم گوشزد می‌کنم که در حد توان و ظرفیت خودتان بازی کنید و برد و باخت هم دست خداست.

غیاثی با تشکر از بازیکنان تیم و کلیه عواملی که دلشان با این تیم بوده و حمایت می‌کنند از حضور و حمایت تک تک هواداران حاضر در سالن نیز قدردانی کرد.

تیم والیبال مس سونگون ورزقان امروز جمعه در یک بازی جذاب تیم صدر اولی جدول را ۳ بر صفر شکست داد تا با ۲۰ امتیاز جایگاه خود در رده سومی جدول لیگ دسته یک والیبال مردان در گروه یک را تثبیت کند.

کد مطلب 5929276

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