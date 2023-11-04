رسیدگی جدی به مطالبات کارگران در بوشهر/ صلح و سازش افزایش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر علی‌رغم جمعیت کم دارای فرصت‌های شغلی بسیار زیادی است که علاوه بر مردم این استان برای اهالی دیگر استان‌ها نیز اشتغال ایجاد کرده است؛ هرچند که باید سهم مردم این استان بیش از این میزان باشد.

با توجه به توسعه صنایع بزرگ در استان بوشهر، جوامع متعدد کارگری شکل گرفته و کارگران از شمال تا جنوب این استان مشغول به کار هستند و طبیعی به نظر می‌رسد که در این شرایط شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد کارگری باشیم.

حل و فصل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌صورت سازشی یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌داری است که در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود و شاهد آمارهای خوبی در این زمینه هستیم.

طی نیمه نخست امسال ۲ هزار دادخواست کارگری در استان بوشهر ثبت شده است که تاکنون بخش عمده آنها رسیدگی شده و آمارها بیانگر افزایش صلح و سازش در این پرونده‌ها است.

رسیدگی به مطالبات کارگران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگران در استان خبر داد و اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها برای رسیدگی به مطالبات کارگران در استان بوشهر استفاده می‌شود.

رفع مشکلات موجود کمپ‌های کارگری و پیگیری مسائل رفاهی کارگران استان در دستور کار است اکبر پورات با اشاره به بهبود وضعیت پرداخت‌های کارگری در استان بوشهر نسبت به سنوات گذشته اضافه کرد: پیگیری‌های مستمری برای پرداخت معوقات کارگری در استان بوشهر انجام شده است.

وی با اشاره به بازدیدهای مستمر از کمپ‌های کارگری در سطح استان بیان کرد: رفع مشکلات موجود کمپ‌های کارگری و پیگیری مسائل رفاهی کارگران استان را به صورت جدی در دستور کار داریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات کارگران را یک ضرورت دانست و افزود: باید حمایت لازم از کارگران صورت گیرد تا شاهد رونق تولید و اشتغال در استان باشیم.

وی تحقق مسئولیت‌های اجتماعی صنایع را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: باید بر روی فعالیت پیمانکاران نظارت بیشتری صورت گیرد و تخلفات کارگری گزارش شود و در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

۲۷ درصد پرونده‌ها با سازش حل و فصل شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر با اشاره به وضعیت رسیدگی به دادخواست‌های کارگری در استان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت متبوع حل و فصل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌صورت سازشی است.

مصدق کشاورزی اظهار داشت: طی ۶ ماهه نخست امسال ۲ هزار دادخواست کارگری در مراجع تشخیص استان به ثبت رسید ۹۷ درصد از این دادخواست‌ها منجر به صدور رأی شده است.

با مشاوره و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها امسال ۲۷ درصد آرا صادره با سازش حل و فصل شد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر ادامه داد: با مشاوره و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها امسال ۲۷ درصد آرا صادره با سازش حل و فصل شد.

وی بیان کرد: با افزایش تعداد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ۲ برابر و افزایش جلسات مراجع رسیدگی در تمامی شهرستان‌های استان و اعزام برخی از کارشناسان خبره استانی در روزهای برگزاری نشست مراجع به شهرستان‌ها، میانگین رسیدگی به این دادخواست‌ها در شش ماهه امسال به ۱۲ روز کاهش پیدا کرده است.

کشاورزی با بیان اینکه کارگرانی که به‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست می‌دهند زیر چتر بیمه بیکاری قرار می‌گیرند، اظهار داشت: کارگرانی که بدون میل و اراده و یا بر اثر حادثه و غیر ارادی از کار بیکار می‌شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری، در صورت مجرد بودن حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و در صورت متأهل بودن حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر به کاهش پرونده‌های بیمه بیکاری در استان نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان ۱۵۷۴ هستند که به صورت ماهیانه مقرری خود را از طریق سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند.

کارگران به عنوان چرخ توسعه و موتور محرکه تولید شناخته می‌شوند و انتظار می‌رود که حمایت لازم از این قشر صورت گرفته و مطالبات و شکایات آنها به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.