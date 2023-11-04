۱۳ آبان سالروز شکسته شدن هیمنه استکبارجهانی است

سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یادآور شکست هیمنه دشمنان به ویژه آمریکا و استکبار جهانی به‌دست ملت غیور ایران است.

وی افزود: این روز به عنوان برگ زرینی از تاریخ پر افتخار کشورمان، فریاد ظلم ستیزی دانش آموزان و دانشجویانی است که نقش ماندگار خود را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نمایان ساختند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان، روز دانش آموز، روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام (ره) و روز مبارزه با استکبار جهانی را به عموم دانش آموزان عزیز میهن اسلامی به ویژه استان کرمانشاه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

سردار حاجیان بیان کرد: امید می‌رود با استعانت از الطاف الهی و تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) در آینده‌ای نزدیک شاهد سرنگونی تمامی مستکبران جهان و رهایی مظلومان باشیم.