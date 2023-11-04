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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۷

طی اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

کمپ لنگرود مربوط به معتادان خود معرف بود

کمپ لنگرود مربوط به معتادان خود معرف بود

ستاد مبارزه با موادمخدر در اطلاعیه‌ای با ابراز تاسف از حادثه کمپ خصوصی لنگرود اعلام کرد: با اعزام تیم بازرسی به شهرستان مذکور از همان ساعات اولیه، بررسی علت حادثه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال آتش‌سوزی رخ داده در کمپ ترک اعتیاد «گام اول رهایی» در شهرستان لنگرود که منجر به مرگ ۳۲ نفر و مصدومیت ۱۷ نفر دیگر شده است، ستاد مبارزه با مواد مخدر اطلاعیه صادر کرد و با ابراز تأسف عمیق از حادثه آتش سوزی در کمپ خصوصی ترک اعتیاد شهرستان لنگرود استان گیلان، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با بازماندگان متوفیان و طلب شفای عاجل برای مجروحان از درگاه خداوند متعال، اعلام کرد: دستگاه‌های مربوطه از بدو حادثه با حضور در محل به دنبال بررسی علت و شناسایی قصور مسببان این حادثه تأسف برانگیز هستند.

کمپ ترک اعتیاد مذکور، خصوصی و مشمول ماده ١٥ قانون (مراجعه افراد دچار آسیب اعتیاد به صورت خود معرف) بوده و بررسی‌های دقیق در خصوص علت و جزئیات وقوع حادثه حریق در آن، با اعزام تیم بازرسی این ستاد به شهرستان مذکور از همان ساعات اولیه نیز در دستور کار است.

کد مطلب 5929474

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    نظرات

    • عباس IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      به علت عدم نظارت از سوی کسانی که باید نظارت می کردند و سهل انگاری های که شده شاهد این گونه اتفاقات هستیم . هیچ وقت هیچ مقام مسئولی در این گونه موارد برکنار نمی شوند .باید با شدت با مسئول بی کفایت برخورد شود نه اینکه راحت در پست خود باقی بماند و ادامه گند کاری بدهد

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