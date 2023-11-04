روزهای سخت مجیدی در تیم «کلبا»/ سقوط به رده یازدهم با چهار شکست

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل جاری لیگ فوتبال امارات، تیم «الاتحاد کلبا» که فرهاد مجیدی را روی نیمکت مربی‌گری خود دارد با دو پیروزی، یک تساوی و چهار شکست و کسب هفت امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد و روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.

این تیم در آخرین بازی خود در هفته هفتم لیگ امارات شامگاه جمعه مقابل «الشباب الاهلی» با نتیجه سه بر یک نتیجه را واگذار کرد تا پس از شکست برابر «الوحده» امارات در هفته ششم، دومین باخت پیاپی خود را تجربه کند.

تیم فرهاد مجیدی در این فصل دو برد کسب کرده است. اما این دو برد مقابل دو تیمی است که اکنون در رده آخر و ماقبل آخر جدول رده بندی قرار دارند. تیم «حتا» با یک برد و ۶ شکست در قعر جدول قرار دارد و «عجمان» با صفر برد، سه تساوی و سه شکست تیم سیزدهم است.

الاتحاد از لحاظ تهاجمی با ۱۲ گل زده ششمین تیم امارات است و از لحاظ تدافعی هم با ۱۷ گل خورده بعد از «عجمان» بدتری خط دفاعی لیگ امارات را در اختیار دارد.

آماری که تیم مجیدی از خود به جای گذاشته است نشان از روزهای سخت برای او و تیمش دارد. بازی آینده این تیم در لیگ امارات چهارم آذر مقابل «النصر» دبی است و باید دید آیا در فرصت سه هفته‌ای که به دلیل روزهای فیفا در اختیار مجیدی قرار دارد خواهد توانست تغییری در روند تیمش ایجاد کند یا شاهد ادامه روند نزولی این تیم خواهیم بود.