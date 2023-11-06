۴۲ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات سرباز ماهر

سردار محمدجواد زاده کمند فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلات سربازان ماهر گفت: تسهیلات سربازان ماهر با توجه به آخرین هماهنگی‌هایی که با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی انجام شد سهم استانی تعیین و اعتبار حدود ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و منتظر صدور ابلاغیه از وزارت اقتصاد و دارایی هستیم که به زودی در همین روزها ابلاغ می‌شود.

وی افزود: سهم بانک‌های عامل تعیین شدند و به محض صدور ابلاغیه ما آمادگی پرداخت وام خود اشتغالی سربازان ماهر را به کسانی که در نوبت دریافت تسهیلات هستند داریم.

سردار زاده کمند گفت: در حال حاضر ۴۲ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات هستند که پرونده‌ی کسانی که بررسی شدند و واجد شرایط هستند و به تناسب اعتباری که پیش بینی خواهد شد آماده است و به محض اینکه این ابلاغ صادر شود پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ادامه داد: تا اتمام پرداخت تسهیلات ثبت نام جدیدی نخواهیم داشت، البته در بعضی از استان‌ها تعداد واجدین شرایط ما که ثبت نام کرده بودند و پرونده دارند کمتر از میزان تسهیلاتی که پیش بینی کرده بودیم است. در آینده نزدیک بررسی‌هایی صورت خواهد گرفت و اگر نیاز باشد به صورت موردی استان‌های مورد نظر را برای ثبت نام اعلام و سامانه را باز خواهیم کرد.

سردار زاده کمند بیان داشت: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت نام دریافت وام برای سربازان ماهر داشتیم که در این ۲ نوبت ثبت نام ۶۳ هزار نفر ثبت نام کردند که از این ۶۳ هزار نفر ۱۶ هزار ۳۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات در سال ۱۴۰۱ شدند و مابقی آنها که ۴۲ هزار واجد شرایط، منتظر دریافت تسهیلات هستند.