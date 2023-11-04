برداشت زعفران از مزارع آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دیانتی افزود: در حال حاضر ۱۶۵ کیلوگرم میزان تولید سالانه زعفران در استان است و ۶۰ نفر هم به عنوان بهره بردار اصلی در کشت زعفران به طور مستقیم مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اینکه هر هکتار زراعت به طور غیر مستقیم ۱۵۰ نفر روز اشتغال ایجاد می‌کند، اظهار کرد: کشت زعفران در آذربایجان‌غربی در مجموع هفت هزار نفر روز اشتغال غیرمستقیم در سطح استان ایجاد کرده‌است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی عمده‌ترین مشکلات زعفران کاران آذربایجان‌غربی را خرده مالکی و کوچک بودن اراضی زراعی بیان کرد و گفت: هزینه‌های بالای تولید در این محصول به کاهش سوددهی در تولید منجر شده‌است.

دیانتی اضافه کرد: در این راستا با هدف بالا بردن راندمان تولید و حمایت از کشاورزان، تلاش می‌شود که طرح‌ها و ایده‌های جدید بررسی شده و از شرکت‌های دانش بنیان و تولید کنندگان فعال حمایت شود.

وی اظهار کرد: کشت محصول زعفران بهترین گزینه برای رهایی از کم‌آبی و سودآور برای کشاورزان منطقه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بیان کرد: فصل رشد گیاه زعفران در پاییز و زمستان قرار دارد و عمده نیاز آبی گیاه زعفران توسط باران و برف تأمین می‌شود و همچنین در تابستان برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی نیازی به آبیاری ندارد.