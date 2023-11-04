زنگ استکبارستیزی در رشت نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین رمضانی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم اظهار کرد: پیام حضور مردم در مراسم ۱۳ آبان، فریاد علیه دشمنی‌های آمریکا و اسرائیل است و دانش آموزان در این مسیر نقش مهم و اثرگذاری خواهند داشت.

رمضانی، با اشاره به افول قدرت آمریکا و اسرائیل، شعار امسال راهپیمایی ۱۳ آبان امسال را «نظم نو جهانی» بیان کرد و افزود: امروز افزایش آگاهی دانش‌آموزان، قدرت آن‌ها را برای مقابله با خباثت دشمنان انقلاب افزایش داده و دانش‌آموزان باید با آگاهی ازمسوولیت خود به وظایفشان بدرستی عمل کنند.

ایستادگی دانش آموزان در مقابل دشمن با سلاح علم و دانش

«سرهنگ الیاس کوثری» جانشین سپاه قدس گیلان هم در این مراسم گفت: دانش آموزان امروز با سلاح علم و دانش می‌توانند در مقابل دسیسه‌های دشمنان بایستند.

سرهنگ کوثری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده و شهدای دانش آموز، افزود: مهم‌ترین وظیفه دانش آموزان تحصیل علم و دانش است و باید به آن سلاح مجهز شوند.