دانش آموزان در روند پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شوشتری صبح شنبه در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان پسرانه خواجه نصیرالدین طوسی مشهد اظهار کرد: دانش آموزان در روند پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نقش آفرینی موثری از خود نشان داده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۳۳۰ هزار دانش آموز در جبهه ها حضور پیدا کردند که ۳۶ هزار نفر آنان به فیض شهادت رسیدند و نمادی از رشادت های قشر دانش آموزان شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر این معلمان عزیز نقش خوبی در آموزش و تعلیم و تربیت نسل آینده ساز کشور در آن دوران ایفا کردند.

شوشتری اظهار کرد: اکنون نیز برای هر تحولی که باید در عرصه اجتماع رخ دهد، تغییر را باید از نسل دانش آموز آغاز کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: دانش آموزان همیشه در دوره‌های مختلف اثرگذار بودند و حتی در پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) در صحنه بودند.

وی افزود: هر کجا که دانش آموزان حضور داشته باشند، اثرگذار و منشأ تحول هستند دانش آموزان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی و فرهنگی در دنیا افتخارآفرینی‌های متعددی را کسب کرده‌اند.