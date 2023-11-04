۱۳ آبان قدرت و هیمنه دشمن را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی ظهر شنبه در مراسم ۱۳ آبان و در مسجد جامع شهرستان سیاهکل با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز حامل پیام مهمی برای آمریکا در منطقه و جهان بوده و هست که این انقلاب و نظام با هیچ سامانه‌ای که رویکرد سلطه جویانه دارد همراه نمی‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه ۱۳ آبان تجلی حقیقی، مولود عینی و الگوی امروزی حماسه جاویدان قیام حسینی است، افزود: این الگو رمز آزادگی و عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران در مبارزه با استکبارستیزی است.

وی به ۳ حادثه مهم در ۱۳ آبان سال‌های ۴۳ و ۵۷ و ۵۸ اشاره کرد و ادامه داد: تصویب قانون مصونیت قضایی و اعتراض امام خمینی به دستگیری و تبعید امام راحل، شهادت دانش آموزان به دست رژیم پهلوی دانش آموزان انقلابی و توطئه آمریکا و تلاش‌های براندازانه آمریکا که منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد از حوادث مهم این روز است.

حجت الاسلام تدینی با تاکید بر اینکه ۱۳ آبان در خط سیر خطوط اصلی انقلاب اسلامی یعنی استکبار ستیزی بود، ادامه داد: اگر استکبار ستیزی را از انقلاب بگیریم چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمی‌ماند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ۱۳ آبان قدرت و هیمنه دشمن را از بین برد و آمریکا از همین عصبانی شد، گفت: خودباوری و اراده جوانان ایران اسلامی در این روز به اثبات رسید.

وی با بیان اینکه در ماجرای غزه هم مشاهده کردید که جوانان فلسطین با دست خالی به رژیم صهیونیستی ضربه زدند و نشان دادند هیبت دشمن پوشالی است، گفت: حاج قاسم هسته‌های مقاومت را در کشورهای اسلامی شکل داد و اتحاد این هسته‌های مقاومت در ماجرای غزه نشان داد هیبت پوشالی دشمن در جریان مقاومت تأثیری ندارد.

حجت الاسلام تدینی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان نشان دهنده نقش نوجوانان و جوانان در پیروزی انقلاب بود، اضافه کرد: بر همین اساس مدیران باید به نقش نوجوانان و جوانان بیشتر اهمیت دهند.

وی تصریح کرد: اسناد لانه جاسوسی نشان داد دشمن همیشه به دنبال دشمنی است و نفوذ از گذشته وجود داشته و باید هوشیار بود که نفوذی‌ها سبب ناامیدی مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام نشوند.

حجت الاسلام به رمز موفقیت مردم در یوم الله ۱۳ آبان اشاره کرد و ادامه داد: رمز موفقیت مردم در ۱۳ آبان ایستادگی و مقاومت بود که با استقامت، صبر و نصرت و کمک خداوند به پیروزی دست یافتند.

وی با اشاره به اینکه زنده شدن وجدان‌های بیدار در سراسر دنیا روز به روز افول آمریکا و اسراییل را سریع‌تر خواهد کرد، اضافه کرد: ایمان و اتحاد ملت‌های مسلمان شرط برخورداری از نصرت الهی است و سبب نتیجه دادن مقاومت مردم خواهد شد.

حجت الاسلام تدینی تصریح کرد: نباید از دشمن غفلت نکنیم چون دشمن هوشیار است، اتاق فکر دشمن همواره در حال توطئه است، افسران جنگ نرم باید همواره هوشیار باشند و اصل اصیل انقلاب که استکبار ستیزی است خدشه دار نشود.