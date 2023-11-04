فرمانداری کرج آماده ثبت نام حضوری داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان

یحیی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرمانداری کرج برای ثبت نام حضوری داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه کرج آماده می‌شود.

وی افزود: طبق جدول زمانبندی، ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به مدت هفت روز از ساعت ٨ تا ۱٨ در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان انجام خواهد شد و در همین راستا نیز زیرساخت‌های لازم برای ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری فراهم شده است.

🔹وی با اشاره به در پیش بینی زیرساخت‌های در نظر گرفته شده برای ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در محل فرمانداری کرج افزود: در محل وزارت کشور نیز این امکان برای ثبت نام حضوری داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ اعلامی فراهم خواهد بود.